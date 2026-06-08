WM 2026: Historisches Turnier mit 48 Teams in drei Ländern

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird mit 48 Mannschaften und 104 Spielen in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Der neue Modus, die langen Reisen und Regeländerungen bringen Herausforderungen für Teams und Fans mit sich. Deutschland trifft in Gruppe E auf Spanien, Japan und Curaçao.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird in die Geschichte eingehen, denn sie markiert mehrere Premieren: Erstmals wird das Turnier in drei Ländern - den USA, Kanada und Mexiko - ausgetragen, zum ersten Mal nehmen 48 Mannschaften teil und insgesamt werden 104 Spiele absolviert.

Diese Erweiterung macht das Turnier auf dem Papier überschaubarer, doch durch den neuen Modus mit langen Reisen zwischen den Spielorten, unterschiedlichen Zeitzonen und teilweise extremen klimatischen Bedingungen wird die logistische Herausforderung immens. Die Gruppenphase umfasst zwölf Gruppen von A bis L, in denen每个 Gruppe vier Teams spielen. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten erreichen die K.o. -Runde, die mit 32 Teams beginnt.

Dies bedeutet für alle Teilnehmer mehr Spiele als je zuvor bei einer WM. Die 104 Partien verteilen sich auf elf Spielorte in den USA (unter anderem New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, Seattle), drei in Mexiko (Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey) und zwei in Kanada (Toronto, Vancouver). Diese weiten Distanzen und die verschiedenen klimatischen Zonen - von der Höhe Mexikos bis zur Sommerhitze in den USA - werden die Belastung für die Teams erheblich erhöhen.

Für die deutschen Fans ist vor allem die Gruppenzuteilung relevant: Die DFB-Auswahl wurde in Gruppe E gelost und trifft dort auf Spanien, Japan und den Underdog Curaçao, der als WM-Debütant jedoch eine unangenehme Überraschung sein könnte. Weitere brisante Gruppen sind zum Beispiel Gruppe A mit Gastgeber USA, aber auch traditionell starke Nationen wie Italien, Frankreich oder Brasilien sind in anderen Gruppen zu finden.

Durch die Aufstockung auf 48 Teams werden viele Länder erstmals an einer WM teilnehmen, darunter Jordanien, Usbekistan und Kap Verde, während europäische und südamerikanische Topnationen natürlich vertreten sind. Der neue Modus mit der Möglichkeit, als Gruppendritter weiterzukommen, sorgt dafür, dass die Gruppenphase bis zum letzten Spieltag spannend bleibt und weniger Favoriten bereits vorzeitig ausscheiden.

Die Übertragungsrechte sind aufgeteilt: MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, davon 44 exklusiv, während ARD und ZDF insgesamt 60 Partien im frei empfangbaren Fernsehen und in ihren Streamingdiensten übertragen. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinals und das Finale sind im Free-TV zu sehen. Für Fans, die jedes Spiel verfolgen möchten, ist daher ein Abonnement bei MagentaTV notwendig.

Zudem gibt es einige Regeländerungen: Der VAR erhält zusätzliche Kompetenzen, etwa bei bestimmten Eckball- und Gelb-Rot-Entscheidungen, und es werden Countdowns gegen Zeitspiel eingeführt, um das Spiel flüssiger zu gestalten. Die WM 2026 stellt auch finanziell eine große Herausforderung für Fans dar, die vor Ort sein wollen. Die langen Reisen zwischen den nordamerikanischen Gastgeberländern verursachen hohe Kosten für Flüge und Unterkünfte. Ticketpreise variieren stark je nach Spiel und Kategorie, wobei Spiele der K.o.

-Phase und Topbegegnungen deutlich teurer sind. Wichtig ist, Tickets ausschließlich über offizielle FIFA-Kanäle oder den autorisierten Wiederverkauf zu beziehen, um Betrug zu vermeiden. Insgesamt ist die WM 2026 ein Turnier des Umbruchs: mehr Teams, mehr Spiele, mehr Gastgeber und ein längerer Weg zum Titel. Sportlich bleibt abzuwarten, ob sich die etablierten Topnationen durchsetzen oder ob der erweiterte Teilnehmerfeld mehr Überraschungen ermöglicht.

Für Deutschland geht es darum, nach einigen enttäuschenden Turnieren wieder Anschluss an die Weltspitze zu finden





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