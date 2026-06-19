WM 2026: Hohe Ticketpreise, leere Stadien und ein umstrittener FIFA-Vorfall

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika steht unter dem Schatten hoher Ticketpreise und umstrittener Zuschauerzahlen. Ein deutscher Fanklub investiert bis zu 11.500 Euro für die Reise, während die FIFA leere Stadien mit einer kreativen Erklärung rechtfertigt. Zudem wurden versehentlich kostenlose Tickets ausgegeben, was weitere Fragen aufwirft.

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Im Vorfeld des Turniers wurden vor allem die hohen Kosten für die Fans vor Ort kritisch betrachtet.

Die Ticketpreise, aber auch Ausgaben für Transport und Unterkunft, stellen eine erhebliche finanzielle Belastung dar. So gibt ein deutscher Fanklub für seine Reise zur WM bis zu 11.500 Euro aus, allein für Finaltickets werden bis zu 4.000 Euro pro Karte fällig. Die FIFA betont eine Auslastung von 98,5 Prozent und erklärt leere Ränge mit Fans, die sich auf den Stadionumläufen befinden.

Allerdings kam es zu einem Zwischenfall, bei dem etwa 60 Fans aufgrund eines technischen Fehlers Tickets für 0 US-Dollar erhielten; sie wurden aufgefordert, den korrekten Betrag nachzuzahlen. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht von einem extrem schwierigen Thema und betont, dass die Emotionen des Sports für die breite Masse leistbar bleiben müssten. Offizielle Eintrittspreise beginnen bei 60 Euro für Gruppenspiele, Finaltickets in Topkategorien kosten über 10.000 Euro, und auf der offiziellen Weiterverkaufsplattform sind noch höhere Preise zu finden.

Die FIFA arbeitet mit Stadionbetreibern zusammen, um korrekte Zuschauerzahlen zu gewährleisten, doch die Kritik an der Preisgestaltung bleibt bestehen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 Ticketpreise FIFA Zuschauerzahlen Fan-Kosten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Stadien, Kommentatoren und Deutschlands ChancenDie WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: Stadien stehen fest, deutsche TV-Übertragung mit bekannten Kommentatoren und eine Analyse des deutschen Auftaktsiegs.

Read more »

Das sind alle 16 Stadien der Fußball WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USADie 16 Stadien der Fußball-WM 2026 sind spektakulär – wie das Aztekenstadion in Mexiko. Moderne Sporttempel und legendäre Spielstätten gehören dazu.

Read more »

FIFA Weltmeisterschaft 2026: Verbot von öffentlichen Küssen und anderen ungewöhnlichen Regeln in den StadienDie FIFA WM 2026 in Nordamerika führt strenge Verhaltensregeln ein. Neben klassischen Verboten wie Waffen sind auch Mehl, Luftballons und ausgedehnte Küsse in vielen Stadien nicht erlaubt. Ein Überblick über die ungewöhnlichen Vorschriften.

Read more »

BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate ab 2026 und Marktbeobachtung Mai 2026 veröffentlichtAb Juni 2026 müssen Anleger einen halbjährlichen BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. Die Zertifikate Masterclass bietet dazu ein neues Kapitel mit Vorbereitung und eigenem Test. Zudem erscheint die Marktbeobachtung Mai 2026 mit Analysen zu geopolitischen Einflüssen auf Reisen, DAX-Saisonmustern und Gold als Unsicherheitsindikator. Wichtige Hinweise zu Risiken von Hebelprodukten und zum Ausfallrisiko des Emittenten werden gegeben. Das Dokument von HSBC enthält zudem rechtliche und regulatorische Informationen für Anleger in Deutschland und Österreich.

Read more »