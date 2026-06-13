WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF übertragen, MagentaTV zeigt alle Spiele

Die ARD und ZDF sichern sich die Übertragungsrechte für die WM 2026 im Free-TV, während MagentaTV alle Partien zeigt. Erfahren Sie alles über die Stadien, den Spielplan des DFB-Teams und die Expertenkommentatoren.

Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Das Turnier findet erstmals mit 48 Mannschaften statt und verspricht ein Spektakel der Superlative.

Für die deutschen Fans steht fest: Die Spiele der Nationalmannschaft sowie die Highlight-Partien werden im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen sein. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben sich die Übertragungsrechte für einen Großteil der Begegnungen gesichert. Parallel dazu zeigt der kostenpflichtige Streamingdienst MagentaTV alle 104 Spiele der Endrunde live. Damit haben Fussballfans die Wahl zwischen einer kostenlosen und einer umfassenden Pay-TV-Option.

Die ARD setzt bei der Kommentierung auf erfahrene Stimmen. Wolff-Christoph Fuß, bekannt aus zahlreichen Live-Übertragungen, wird die Deutschland-Spiele bei MagentaTV kommentieren. Im Free-TV übernehmen die ARD-Kommentatoren die Spiele, unterstützt von Expertinnen und Experten. Almuth Schult, die ehemalige Nationaltorhüterin, und Thomas Hitzelsperger, der frühere Nationalspieler und heutige Funktionär, werden als Co-Kommentatoren phasenweise eingesetzt.

Der genaue Umfang ihrer Einsätze steht noch nicht fest. Das ZDF hingegen verzichtet auf eine klassische Co-Kommentierung und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause zu Wort kommen. Dadurch erhalten die Zuschauer vertiefte Analysen und Einschätzungen. Der Spielplan des DFB-Teams sieht für die Gruppenphase drei Partien vor.

Der Auftakt erfolgt gegen Curaçao, ein Team aus der Karibik, das sich erstmals für eine WM qualifiziert hat. Das zweite Gruppenspiel bestreitet die deutsche Mannschaft gegen die Elfenbeinküste, einen afrikanischen Vertreter mit starker Defensive. Zum Abschluss der Gruppe wartet ein noch zu bestimmender Gegner, der sich über die Play-offs qualifizieren muss. Alle Spiele des DFB-Teams werden live im Free-TV und bei MagentaTV übertragen.

Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die Arenaen in den drei Gastgeberländern bieten eine beeindruckende Kulisse: In den USA finden die Spiele in Stadien wie dem SoFi Stadium in Los Angeles oder dem MetLife Stadium in New Jersey statt. Mexiko steuert das berühmte Estadio Azteca bei, und Kanada präsentiert das BC Place in Vancouver.

Die WM 2026 verspricht ein Turnier der Kontraste und Rekorde zu werden, und die deutschen Fussballfans können sich auf eine intensive Berichterstattung freuen. Die WM 2026 wird die erste sein, die von drei Ländern gemeinsam ausgerichtet wird. Das Turnierformat umfasst 16 Gruppen zu je drei Teams, die besten zwei jeder Gruppe erreichen die K.o. -Runde.

Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen, eine deutliche Steigerung gegenüber den 64 Partien bei den bisherigen Turnieren. Diese Ausweitung bringt logistische Herausforderungen mit sich, aber auch die Chance, den Fussball in Nordamerika weiter zu popularisieren. Die ARD und das ZDF haben angekündigt, in ihren Programmen umfangreiche Vorberichte und Magazine zu senden.

Zudem werden die Spiele in den Mediatheken der Sender als Livestream angeboten. MagentaTV bietet zusätzlich eine Konferenzschaltung aller parallelen Partien an, sodass Fussballfans keine wichtige Aktion verpassen. Die Expertenrunde bei MagentaTV wird unter anderem mit Lothar Matthäus und Benedikt Höwedes besetzt sein, die als Botschafter des Turniers fungieren





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