WM 2026 in Nordamerika: Kontroversen um Klimabilanz, Trainerwechsel und Schiedsrichter-Abweisung

Die Fußball-WM 2026 steht im Zeichen großer Herausforderungen: Während die FIFA-Präsident Gianni Infantino mit einem Privatjet für tonnenschwere CO2-Emissionen kritisiert wird, verliert Tunesien nach einer 1:5-Auftaktpleite seinen Trainer. Zudem sorgt die Abweisung eines somalischen Schiedsrichters durch die USA für politischen Zündstoff.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist im Gange und entwickelt sich zu einem Turnier der Superlative und Kontroversen. Mit 48 teilnehmenden Nationen ist es die bisher größte WM der Geschichte, was nicht nur logistische, sondern auch klimapolitische Herausforderungen mit sich bringt.

Die Spiele finden über ein riesiges geografisches Gebiet verteilt statt, von Mexiko im Süden bis Kanada im Norden, was enorme Reisekilometer für Teams und Funktionäre bedeutet. Besonders ins Rampenlicht gerückt ist in diesem Zusammenhang FIFA-Präsident Gianni Infantino, der laut Berichten des Guardian mit einem Privatjet von Qatar Airways, einem Turniersponsor, täglich zwischen Spielen pendeln will.

Diese Entscheidung wird von der Umweltorganisation Greenpeace scharf kritisiert, da sie für mehrere Tonnen CO2-Emissionen verantwortlich sei und ein fatales Signal in Zeiten des Klimawandels darstelle. Greenpeace betont, dass ein solches Verhalten von Funktionären nicht den Eindruck vermittle, dass die FIFA die Ursachen des Klimawandells erkannt hat oder ihre eigene Verantwortung als Teil der Lösung wahrnimmt. Damit steht die Fußball-WM nicht nur im sportlichen, sondern auch im ökologischen Fokus. Gleichzeitig gibt es weitere personelle und sportliche Entwicklungen.

Die tunesische Nationalmannschaft, die ihr Auftaktspiel gegen Schweden mit 1:5 deutlich verlor, steht vor einem Trainerwechsel. Medienberichten zufolge hat sich der tunesische Fußballverband in einer Dringlichkeitssitzung von Cheftrainer Sabri Lamouchi getrennt. Als möglicher Nachfolger wird Herve Renard genannt, der bereits langjährige Erfahrung als Nationaltrainer mitbringt. Interessanterweise deutete Journalist Romain Molina auf der Plattform X an, dass Lamouchi bereits entlassen sei, da er die Kabine nicht mehr mobilisieren könne.

Der Verband selbst hat sich bisher nicht offiziell geäußert. Es wäre nicht das erste Mal, dass Tunesien während einer WM einen Trainer entlässt, nachdem 1998 bereits Henryk Kasperczak nach zwei Niederlagen gehen musste.

Zudem kursierten Gerüchte, dass bereits ein Nachfolger im Land sei - Mondher Kebaier, der das Team bereits zwischen 2019 und 2022 trainierte. Auch auf spielerischer Ebene gibt es personelle Veränderungen. Die englische Nationalmannschaft muss kurzfristig auf Tino Livramento verzichten, der im Teamtraining eine Wadenverletzung erlitt. Der Rechtsverteidiger von Newcastle United wurde durch Trevoh Chalobah von Chelsea ersetzt, der bisher nur einen Einsatz für die Three Lions absolvierte.

Die Nominierung erfolgte im letzten Moment, da bei Weltmeisterschaften verletzte Spieler nur bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel ersetzt werden dürfen. Zudem sorgt die extreme Witterung in einigen Spielorten für Herausforderungen. In Miami wurde aufgrund hoher Temperaturen und Luftfeuchtigkeit eine Hitzewarnung ausgesprochen, die Fans und Einwohner dazu auffordert, viel Flüssigkeit zu trinken und sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten.

Zudem besteht die Gefahr von hitzebedingten Gewittern. Diese Wetterbedingungen könnten zu gesundheitlichen Risiken führen und erinnern an die Debatten um Spielerwohl bei Großereignissen. Gleichzeitig kursiert die Aussage eines Fitness-Coaches, dass Lamine Yamal für das nächste Spiel bereit sei, was für die spanische Mannschaft eine wichtige Nachricht darstellt. Ein weiterer kontroverser Punkt ist die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan durch die USA.

Die WM-Taskforce des Weißen Hauses, geleitet von Andrew Giuliani, erklärte, dass Artan kurz vor seiner Reise Kontakt zu sehr schlechten Menschen hatte, ohne Details zu nennen. FIFA-Präsident Infantino nannte den Vorfall lediglich unglücklich, während das Weiße Haus die Rechtmäßigkeit der Entscheidung betonte. Giuliani erklärte, es sei Aufgabe der USA zu wissen, wer einreise, um ein großartiges Erlebnis für alle zu gewährleisten. Dieses Ereignis wirft Fragen zur Politisierung der WM und zu den Einreisestandards auf.





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