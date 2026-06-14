WM 2026 in Nordamerika: Kräfteverhältnisse vor Turnierstart

Ein Überblick über die Gruppen und Top-Teams der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Am 11. Juni 2026 startet die Fußball -Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Vor dem Turnierbeginn stellt sich die Frage, wie die Kräfteverhältnisse unter den 32 Teilnehmern sind.

Während einige Teams wie Mexiko oder Japan mit beeindruckenden Testspielserien anreisen, kämpfen andere wie Belgien mit einer veralteten goldenen Generation. In den insgesamt acht Gruppen zeichnen sich bereits einige Favoriten und Überraschungskandidaten ab. In Gruppe A gilt Mexiko dank einer makellosen Testspielbilanz von sechs Siegen und zwei Unentschieden gegen Portugal und Belgien als klarer Favorit. Die Mannschaft ist bereit für die Heim-WM und wird von den heimischen Fans unterstützt.

Gruppengegner wie Panama, Bolivien oder Island haben hingegen kaum Chancen auf ein Weiterkommen. Ecuador spielt in der deutschen Gruppe und muss sich gegen die Elfenbeinküste und Deutschland behaupten. Die Südamerikaner wurden in der Qualifikation Zweiter und sind nicht zu unterschätzen. Die Elfenbeinküste dagegen zeigte zuletzt einen 2:1-Testsieg gegen Frankreich, bleibt aber hinter der Weltspitze zurück.

Die Türkei tritt unter Trainer Vincenzo Montella deutlich stabiler auf als noch vor einigen Jahren. Ihr 0:6-Debakel gegen Spanien ist Vergangenheit. In einer ausgeglichenen Gruppe mit Australien, den USA und Paraguay ist alles möglich. Australien überzeugte in der Asien-Qualifikation und zeigte zuletzt ein 1:1 gegen Marokko und die Niederlande.

Die USA sind noch ein Stück von der Weltspitze entfernt, konnten aber im Test gegen Deutschland über weite Strecken mithalten. Österreich hat sich in Europa zu einem Topteam entwickelt, gewann die letzten drei Spiele, wurde aber selten gefordert. In der Gruppe mit Argentinien, Jordanien und Algerien geht es hinter dem Weltmeister um Platz zwei. Gruppe I gilt als Todesgruppe dieser WM.

Senegal als Afrika-Cup-Finalist trifft auf Frankreich und Norwegen. Die Senegalesen kommen trotz prominentem Kader nicht in Topform nach Amerika. Japan qualifizierte sich als eines der ersten Teams und bleibt stark: Alle drei Testspiele 2026 gewannen sie, darunter ein 1:0 in Wembley gegen England. Die Schweiz mit neun Bundesliga-Spielern ist ein Topteam Europas, muss sich aber gegen Belgien, Bosnien und Kanada behaupten.

Uruguay bringt viel Erfahrung mit, nur ein Spieler ist unter 25. Trainer Marcelo Bielsa setzt auf Kompaktheit und Defensive. Kroatiens Trumpf ist die Abwehr mit Gvardiol, Vuskovic und Stanisic, während Luka Modric im Mittelfeld dirigiert. Kolumbien ist erneut Geheimfavorit in einer Gruppe mit Kongo, Usbekistan und Portugal.

Belgien mit einer Mischung aus Alt und Jung um de Bruyne, Lukaku und Courtois sowie den jungen Talenten Moreira, Onana und Doku will an frühere Erfolge anknüpfen. Norwegen erfüllt endlich sein Potenzial: Mit acht Siegen aus acht Qualifikationsspielen und Stars wie Haaland, Ödegaard, Berge, Larsen und Ryerson ist die Mannschaft bereit für die große Bühne





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WM 2026 Fußball Vorschau Gruppen Favoriten

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