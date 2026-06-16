Die WM 2026 in Nordamerika startet mit Kontroversen: FIFA-Präsident Gianni Infantino reist mit einem Sponsoren-Jet, Tunesien entlässt Trainer Lamouchi nach 1:5-Auftaktniederlage, Hitzewarnung in Miami und die Abweisung eines somalischen Schiedsrichters durch die USA. Alle Entwicklungen im Überblick.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika hat begonnen. Das Turnier, das mit 48 teilnehmenden Nationen das bisher größte in der Geschichte ist, erstreckt sich über ein riesiges geografisches Gebiet.

Die Spielorte reichen von Mexiko im Süden bis nach Kanada im Norden, was für Teams und Offizielle lange Reisen bedeutet. FIFA-Präsident Gianni Infantino nutzt für seine Reisen zu den Spielen einen Privatjet der Fluggesellschaft Qatar Airways, eines Sponsors des Turniers. Wie der Guardian berichtet, führt dies zu erheblichem CO2-Ausstoß und wird von der Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisiert.

Greenpeace erklärte, dass das Fliegen in klimaschädlichen Privatjets durch Funktionäre nicht den Eindruck vermittle, dass die FIFA die Ursachen des Klimawandels verstanden habe oder ihrer eigenen Verantwortung gerecht werde, Teil der Lösung zu sein. In sportlicher Hinsicht gab es bereits einen prominenten Trainerwechsel. Nach der deutlichen 1:5-Auftaktniederlage der tunesischen Nationalmannschaft gegen Schweden hat der tunesische Fußballverband Cheftrainer Sabri Lamouchi entlassen. Diese Entscheidung fiel auf einer Dringlichkeitssitzung der Verbandsspitze.

Als Nachfolger wurde Herve Renard benannt, ein erfahrener Trainer, der bereits zwischen 2019 und 2022 die tunesische Nationalmannschaft coachte und zuletzt den tunesischen Erstligisten Club Africain Tunis betreute. Es wäre nicht das erste Trainer-Entlassung während einer Weltmeisterschaft in Tunesien; bereits 1998 wurde Henryk Kasperczak nach zwei Niederlagen entlassen. Medienberichte, unter anderem vom Journalisten Romain Molina, deuten darauf hin, dass Lamouchi die Kabine nicht mehr mobilisieren konnte und der Nachfolger bereits im Land sei.

Währenddessen gibt es gesundheitliche Bedenken wegen der Witterungsbedingungen. In Miami, einem der Austragungsorte, herrschen hohe Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit. Die Behörden warnen vor hitzebedingten Erkrankungen und empfehlen allen Bewohnern und Fans, viel Flüssigkeit zu trinken, sich in klimatisierten Räumen aufzuhalten und direkte Sonneneinstrahlung zu meiden. Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff des Spiels um 18:00 Uhr Ortszeit, und es besteht zusätzlich die Gefahr von hitzebedingten Gewittern.

In einer separaten Entwicklung hat eine Taskforce des Weißen Hauses die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan an der US-Grenze offiziell bestätigt. Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce, erklärte, Artan habe kurz vor seiner Reise Kontakt zu sehr schlechten Menschen gehabt, ohne Details zu nennen. Die USA ließen keine zwielichtigen Gestalten einreisen, nur weil eine Weltmeisterschaft stattfinde. Artan besaß zwar ein gültiges US-Visum, wurde aber wegen angeblicher Verbindungen zu Tarnorganisationen zurückgewiesen.

FIFA-Präsident Infantino nannte den Vorfall lediglich "unglücklich", während das Weiße Haus die Rechtmäßigkeit der Entscheidung betonte. 珠海 spiele auch eine Rolle: Der spanische Nachwuchsspieler Lamine Yamal, der sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, steht laut Nationaltrainer Luis de la Fuente wieder zur Verfügung. Die Fitness-Coaches hätten Yamal für fit erklärt, um einige Minuten am Montagsspiel teilzunehmen, auch wenn er möglicherweise nicht die volle Spielzeit durchhalten werde.

De la Fuente will das Spiel gegen den Außenseiter abwarten, bevor er über einen Einsatz entscheidet





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 Gianni Infantino Tunesien Sabri Lamouchi Hitzewarnung Miami Schiedsrichter Omar Artan USA Greenpeace Qatar Airways Lamine Yamal WM Ticker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM-2026: Torreiches Spiel zwischen Schweden und TunesienIn der WM-Gruppe F trafen im mexikanischen Monterrey Schweden und Tunesien aufeinander. Zwischen den Teams entwickelte sich eine torreiche Partie.

Read more »

WM 2026: Tunesien schmeißt wohl nach nur einem Spiel den Trainer raus data-manual=titleNach einer 1:5-Auftaktniederlage gegen Schweden wird Sabri Lamouchi wohl von einem seiner Vorgänger ersetzt. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Fußball-WM 2026 Liveticker: Auftakt-Pleite – Tunesiens Trainer vor dem AusDFB-Vizepräsident Präsident Oke Göttlich kritisiert die US-Regierung scharf. Die Deutschen haben dennoch Bock auf WM. Alle WM-Nachrichten im stern-Newsblog.

Read more »

Tunisische Krise und Hitzewarnung:荆州 bei der WM 2026Die tunesische Nationalmannschaft steht nach einer deutlichen Auftaktniederlage vor einem Trainerrauswurf, während extreme Hitze in Miami die Fans warnt. Zudem wurde ein somalischer Schiedsrichter an der US-Grenze abgewiesen.

Read more »