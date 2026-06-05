WM 2026: Japan wechselt Trainingsgelände und Messis Einzelzimmer als Hoteltopic

Die japanische Nationalmannschaft muss wegen schlechter Rasenqualität das Trainingsgelände wechseln. Gleichzeitig sorgt Lionel Messis Wunsch nach einem Einzelzimmer bei der argentinischen Mannschaft erneut für Aufmerksamkeit. Beide Entwicklungen zeigen die logistischen und persönlichen Herausforderungen rund um die WM 2026.

Die Fußball- WM 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Das Turnier, erstmals mit 48 Mannschaften, startet am 11. Juni und stellt die teilnehmenden Teams vor logistische und sportliche Herausforderungen.

Ein zentrales Thema ist die Vorbereitung der Nationalmannschaften, deren Trainingsbedingungen oft im Fokus stehen. Ein besonders augenfälliges Beispiel liefert die japanische Nationalmannschaft, die nach ihrer Ankunft in Mexiko innerhalb von zwei Tagen den Trainingsplatz wechselte. Ursprünglich war ein Gelände der Tigres de Monterrey vorgesehen, doch nach starken Niederschlägen war der Rasen in einem schlechten Zustand.

Schließlich einigte man sich darauf, auf dem Gelände des CF Monterrey zu trainieren, das als hochwertiger gilt. Der technische Direktor des japanischen Fußballverbands, Masakuni Yamamoto, betonte, dass man eine optimale Vorbereitung sicherstellen wolle und das schlechte Wetter nicht zu kontrollieren sei. Die Japaner standen kurz davor, ihr WM-Camp komplett zu verlegen, letztlich wurde aber eine Lösung vor Ort gefunden. Ein anderes Thema, das immer wieder für Aufsehen sorgt, sind die Unterkünfte der Teams, insbesondere die Sonderwünsche von Superstars.

So erhält Lionel Messi bei dieser WM, wie schon 2022, als einziger Spieler der argentinischen Mannschaft ein Einzelzimmer. Im Camp in Kansas City bewohnt er Zimmer 202, direkt neben seinem Freund Rodrigo De Paul, der sich ein Zimmer mit Nicolas Otamendi teilt. Diese Praxis geht auf eine persönliche Entscheidung Messis zurück, die nach den Herzproblemen seines Freunds und Teamskollegen Sergio Aguero im Jahr 2021 entstand.

Damals musste Aguero seine Karriere beenden, und Messi entschied sich fortan, im Nationalteam alleine zu schlafen, was zu einer ungewöhnlichen Zimmerverteilung führte - so musste damals Torhüter Emiliano Martinez mit einem Mitarbeiter des Trainerstabs vorliebnehmen. Die WM 2026 verspricht also nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch viele Geschichten hinter den Kulissen, von infrastrukturellen Hürden bis hin zu den kleinen menschlichen Details des Großereignisses





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