WM 2026: Kader der deutschen Gruppengegner im Überblick

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht bevor. In Gruppe E trifft Deutschland auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Welche Spieler in den Kadern der vier Verbände stehen und wie die Chancen der Teams auf das Weiterkommen einzuschätzen sind.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird Deutschland in Gruppe E auf Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador treffen. Jeder der beteiligten Verbände muss der FIFA zunächst eine vorläufige Liste mit 35 bis 55 Spielern übermitteln und schließlich bis zum 2.

Juni 2026 einen endgültigen Kader mit 23 bis 26 Spielern melden. Während einige Nationen ihre Auswahl bereits frühzeitig bekannt gegeben haben, stehen bei anderen noch die finalen Entscheidungen aus. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Kader bereits am 21. Mai 2026 veröffentlicht.

Für den WM-Neuling Curaçao ist die Teilnahme 2026 eine historische Premiere, die Chancen auf ein Weiterkommen gelten jedoch als gering. In der FIFA-Weltrangliste liegt das Team auf Rang 82 und damit deutlich hinter den Gruppengegnern Deutschland (Rang 10), Ecuador (Rang 23) und der Elfenbeinküste (Rang 34). Trainer der curaçaonischen Mannschaft ist der erfahrene Niederländer Dick Advocaat, der bereits diverse National- und Top-Vereinsmannschaften coached hat, darunter Zenit St. Petersburg, mit dem er 2008 den UEFA-Cup gewann.

Die Elfenbeinküste nimmt zum vierten Mal an einer WM-Endrunde teil, zuletzt 2014. Das Team könnte durchaus realistische Chancen auf das Erreichen der K.o. -Runde haben, zumal der dritte Gruppenplatz oft für das Weiterkommen ausreicht. Aktuell steht die Mannschaft auf Rang 34 der Weltrangliste und liegt damit hinter Deutschland und Ecuador, aber klar vor Curaçao.

Trainer ist seit 2025 Jean-Louis Gasset, der zuvor als Spieler unter anderem für den FC Nantes aktiv war und selbst an der WM 2006 teilnahm. Ecuador qualifizierte sich zum insgesamt fünften Mal für eine WM und hat im Vergleich zur Elfenbeinküste und Curaçao vergleichsweise gute Aussichten auf das Achtelfinale. In der Weltrangliste belegt das Team Rang 23 und ist damit in der Gruppe das zweitbeste Team hinter Deutschland.

Seit August 2024 wird die Mannschaft von Félix Sánchez Bas trainiert, der zuvor beim spanischen Verein FC Elche tätig war. Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe E. Die DFB-Elf tritt bereits zum 21. Mal bei einer WM an und konnte den Titel viermal gewinnen. Nach den enttäuschenden Vorrunden-Aus 2018 und 2022 strebt die Mannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann, der seit September 2023 im Amt ist, wieder einen großen Erfolg an.

Nagelsmann war zuvor erfolgreich bei Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern München tätig, mit dem er die deutsche Meisterschaft gewann





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