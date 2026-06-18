WM 2026: Kanada gegen Katar - Richtungsweisendes Duell in Gruppe B

Am zweiten Spieltag der Gruppe B kommt es bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zum ersten Aufeinandertreffen von Kanada und Katar in einem Pflichtspiel. Beide Teams wollen nach ihren Auftaktniederlagen den ersten Sieg. Das ZDF überträgt live im Free-TV.

Am 2. Spieltag der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht ein richtungsweisendes Duell zwischen Mitgastgeber Kanada und Katar an. Nach ihren Auftaktspielen streben beide Teams den ersten Sieg in dieser WM-Endrunde an.

Für Kanada, das gemeinsam mit den USA und Mexiko das Turnier ausrichtet, ist jedes Spiel ein historisches Ereignis. Das Team von Trainer Jesse Marsch möchte vor heimischer Kulisse im BC Place Stadium in Vancouver unbedingt die erste K.o. -Phase einer WM-Endrunde erreichen. Katar, der Gastgeber derWM 2022, tritt mit dem Ziel an, positive WM-Erinnerungen zu schaffen und sich nach dem ersten Spiel gegen die Schweiz in der als stark eingeschätzten Gruppe B zu behaupten.

Für Fußball-Fans in Deutschland bietet sich eine gute Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Das ZDF überträgt die Begegnung im Free-TV.

Zudem gibt es einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek und bei Joyn. Auch MagentaTV zeigt das Spiel in voller Länge. Wer nicht live schauen kann, bleibt bei uns hautnah dabei. Den kostenlosen Liveticker zu Kanada gegen Katar finden Sie wie gewohnt auf ran.de - inklusive aller Tore, Highlights und spielentscheidender Szenen direkt aus dem BC Place Stadium.

Dieses Duell ist WM-Premiere: In einem Pflichtspiel standen sich Kanada und Katar noch nie gegenüber. Die bisher einzige Begegnung fand am 18. November 2009 statt, ein Freundschaftsspiel, das mit 2:2 unentschieden endete. Das BC Place Stadium zählt zu den glanzvollsten Spielorten des Turniers.

Das architektonische Highlight am False Creek in Vancouver ist die Heimat der Vancouver Whitecaps und war bereits Schauplatz des Finales der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015, das history schrieb





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