WM 2026: Kräfteverhältnisse, Formkurven und Gruppeneinschätzungen vor Turnierbeginn

Eine umfassende Analyse der Teams und Gruppen vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die Türkei unter Montella, Australiens Zuversicht, Ecuadors Ambitionen, die Elfenbeinküste nach dem Frankreich-Sieg, die USA im Aufwind, Österreichs stille Entwicklung, Mexikos Heimvorteil, Senegals Krise, Japans Form, der Schweiz, Uruguays Kompaktheit, Kroatiens defensive Stärke, Kolumbiens Chance, Belgiens Übergang und Norwegens Qualifikationsdominanz werden detailliert betrachtet. Jede Mannschaftsform und Gruppendynamik wird mit den aktuellen Ergebnissen 2026 bewertet.

Die Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und wird in den USA , Mexiko und Kanada ausgetragen. Im Vorfeld des Turniers gibt es viele Fragen zu den Kräfteverhältnissen und den Chancen der teilnehmenden Nationen.

Die Türkei etwa hat unter Trainer Vincenzo Montella an Stabilität gewonnen und ihre letzten vier Spiele siegreich gestaltet, darunter ein Sieg gegen Mali im Africa-Cup. Die Niederlage gegen Spanien in der Qualifikation ist vergessen. Ihre Form im Jahr 2026 zeigt Siege gegen Haiti und ein Unentschieden gegen Kanada, aber auch Niederlagen gegen Österreich und Belgien. Der Erfolg der Türkei hängt stark von der Tagesform ihrer Leistungsträger ab.

In ihrer Gruppe treffen sie unter anderem auf Australien, das in der Asien-Qualifikation überzeugte. Diese Gruppe gilt als die ausgeglichenste des Turniers, neben den USA und Paraguay kann jedes Team das Achtelfinale erreichen. Australiens Form 2026 umfasst Unentschieden gegen Marokko und die Niederlande, einen Sieg gegen Saudi-Arabien und einen Erfolg gegen Guatemala. Ecuador muss in der deutschen Gruppe die Elfenbeinküste hinter sich lassen und gegen Deutschland bestehen.

Die Ecuadorianer überzeugten in der Südamerika-Qualifikation mit einem zweiten Platz. Ihre jüngsten Ergebnisse sind Siege gegen die Ukraine und Polen in den WM-Qualifikations-Playoffs sowie ein Unentschieden gegen Griechenland und eine Niederlage gegen Norwegen. Die Elfenbeinküste kam nach einem 2:1-Sieg im Testspiel gegen Frankreich nicht zu voller Euphorie, da sie nicht zur absoluten Weltspitze zählt. Dennoch haben sich die Teams hinter der Spitze näher zusammengerückt.

Die USA, noch nicht auf Top-Niveau, zeigten im Test gegen Deutschland, dass sie mithalten können, wenn sie ihre Chancen besser nutzen. Österreich hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden europäischen Mannschaften entwickelt. Drei Siege in den letzten drei Spielen, allerdings ohne wirklich harte Tests. In ihrer Gruppe mit Argentinien, Jordanien und Algerien geht es hinter dem favorisierten Argentinien um den zweiten Platz.

Mexiko geht als Favorit in Gruppe A, nicht nur wegen des Heimvorteils. In acht Testspielen 2026 blieben sie ungeschlagen mit sechs Siegen und zwei Unentschieden gegen Portugal und Belgien. Mexiko ist bereit für die Heim-WM. Gruppe I wird als Todesgruppe bezeichnet, in der Senegal mit Frankreich und Norwegen um die vorderen Plätze kämpft.

Der Afrika-Cup-Finalist Senegal kommt nach einer 2:3-Niederlage gegen die USA nicht in Bestform zur WM. Japan hat sich als eines der ersten Teams qualifiziert und bleibt in Form, mit Siegen in allen drei Tests 2026, darunter ein 1:0 gegen England in Wembley. Die Schweiz, trotz nur neun Bundesliga-Spieler im Kader, ist ein starkes europäisches Team. In Gruppe B müssen sie gegen Belgien, Bosnien und Kanada bestehen.

Uruguay, mit vielen jungen Spielern unter 25 und Trainer Marcelo Bielsa, ist robust und kompakt. Real-Star Federico Valverde ist ihr Anführer. Kroatien, früher für Offensivstärke bekannt, setzt nun auf eine überragende Defensive mit Namen wie Gvardiol, Vuskovic und Stanisic. Mit Matanovic, Baturina und Modric sind sie Geheimfavoriten.

Kolumbien ist bei dieser WM wieder ein Geheimfavorit. In ihrer Gruppe sind Kongo, Usbekistan und Portugal die Gegner. Die belgische goldene Generation altert, hat aber eine gute Mischung aus Alt und Jung mit de Bruyne, Lukaku, Courtois und jungen Talenten wie Doku und Onana. Norwegen hat sein Potenzial voll ausgeschöpft, mit acht Siegen in der Qualifikation gegen Italien. Spieler wie Haaland, Ödegaard, Berge und Ryerson sind auf Top-Niveau





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Weltmeisterschaft Fußball Türkei Australien Ecuador Elfenbeinküste USA Österreich Mexiko Senegal Japan Schweiz Uruguay Kroatien Kolumbien Belgien Norwegen Form Gruppen Qualifikation Vincenzo Montella Marcelo Bielsa Luka Modric Erling Haaland Federico Valverde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schikane bei der WM 2026?: Iran muss USA zwei Stunden nach Abpfiff verlassenHin und zurück am selben Tag: Irans Nationalspieler werden sich laut einem iranischen Diplomaten nur kurz in den USA aufhalten dürfen. 15 Funktionäre sollen zudem noch kein US-Visum erhalten haben.

Read more »

(CLUB) WM 2026: So politisch sind die Ultras in den USABei keinem US-Sport versammeln sich so viele Migranten und Linke wie beim Fuß­ball. Laut­stark protestieren sie gegen Trump, Polizei­gewalt, die WM – und das dröhnende Schweigen ihrer Vereine.

Read more »

Weltmeisterschaft 2026: Kräfteverhältnisse vor Turnierstart noch nicht klarDie Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist nur noch wenige Wochen entfernt. Die Kräfteverhältnisse vor Turnierstart sind jedoch noch nicht klar. Die Türkei ist derzeit auf dem 46. Platz der Weltrangliste, hat aber in den letzten vier Spielen alle gewonnen.

Read more »

WM 2026: USA verweigern Schiedsrichter die EinreiseOmar Artan sollte bei der WM als Schiedsrichter dabei sein. Doch am Flughafen von Miami hält ihn die Grenzschutzbehörde auf.

Read more »