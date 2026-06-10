WM 2026: Kräfteverhältnisse und Ausgangslagen vor Turnierbeginn

Eine umfassende Analyse der aktuellen Form und Chancen der参与 nations der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada vor Turnierstart. Die Übersicht deckt alle Gruppen ab, von der Todesgruppe I bis zu den Favoritenrollen von Mexiko und Uruguay, und beleuchtet Schlüsselspieler und taktische Ausrichtungen.

Am 11. Juni startet die WM-Endrunde 2026 in den USA , Mexiko und Kanada. Im Vorfeld des Turniers zeigen sich verschiedene Teams in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Ambitionen.

Die Türkei etwa hat unter Trainer Vincenzo Montella an Stabilität gewonnen und ihre letzten vier Spiele erfolgreich gestaltet, nachdem die deutliche Niederlage gegen Spanien in der Qualifikation längst überwunden ist. Ihr Erfolg hängt maßgeblich von der Tagesform ihrer Leistungsträger ab. In ihrer Gruppe treffen sie unter anderem auf Australien, das in der Asien-Qualifikation überzeugte. Diese Gruppe gilt als ausgeglichen, neben den USA und Paraguay hat jede Mannschaft die Chance, weiterzukommen.

Ecuador, in der Südamerika-Qualifikation hinter Brasilien Zweiter, muss in der deutschen Gruppe die Elfenbeinküste hinter sich lassen und Deutschland Paroli bieten. Die Elfenbeinküste zeigte zuletzt mit einem 2:1-Sieg gegen Frankreich in einem Testspiel eine starke Leistung, was darauf hindeutet, dass die Nationen hinter der Weltspitze enger zusammengerückt sind. Die USA, gastgebende Nation, sind noch nicht in der absoluten Weltspitze angekommen, konnten aber in Tests gegen Deutschland phasenweise mithalten und müssen solche Chancen künftig besser nutzen.

Österreich hat sich in den letzten Jahren zu einem der besten europäischen Teams entwickelt; ihre drei letzten Spiele wurden gewonnen, allerdings waren sie in Qualifikation und Tests nicht stark gefordert. In ihrer Gruppe mit Argentinien, Jordanien und Algerien geht es hinter dem favorisierten Argentinien um Platz zwei. Mexiko geht als klarer Favorit in Gruppe A, nicht zuletzt wegen des Heimvorteils. Von acht Testspielen in diesem Jahr wurden sechs gewonnen, lediglich gegen Portugal und Belgien gab es Remis.

In Gruppe I, der vielleicht anspruchsvollsten Gruppe, kämpfen Senegal, Frankreich und Norwegen um die vorderen Plätze. Senegal, Afrika-Cup-Finalist, kam nach einer 2:3-Niederlage gegen die USA nicht in Bestform nach Amerika. Japan hat sich als eines der ersten Teams qualifiziert und bleibt in Form, mit Siegen in allen drei Tests dieses Jahres, darunter ein 1:0 in Wembley gegen England.

Die Schweiz, mit neun Bundesliga-Spielern im Kader, ist eines der stärksten europäischen Teams, muss sich in Gruppe B aber gegen Belgien, Bosnien und Kanada behaupten. Uruguay setzt auf Erfahrung, nur ein Spieler ist unter 25, und mit Trainer Marcelo Bielsa und Star Federico Valverde sind sie kompakt und defensiv stark. Kroatien, traditionell offensivstark, setzt in diesem Jahr auf eine überragende Abwehr mit Gvardiol, Vuskovic und Stanisic. Kolumbien gilt erneut als Geheimfavorit; ihre Gruppe mit Portugal, Kongo und Usbekistan ist lösbar.

Belgien, die 'Roten Teufel', haben nach dem dritten Platz 2018 einen guten Mix aus Alt und Young, mit de Bruyne, Lukaku, Courtois und jungen Spielern wie Doku und Onana. Norwegen schöpft sein Potenzial mit einer perfekten Qualifikation (acht Siege aus acht Spielen) voll aus und hat zahlreiche Top-Spieler wie Haaland, Ödegaard und Ryerson





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