WM 2026: Letzte Vorbereitungen und Neuigkeiten vor dem Start des Turniers

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt immer näher. Hier gibt es alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier. Co-Gastgeber Kanada verweigert dem ghanaischen Nationalspieler Thomas Partey die Einreise, während der Stürmer 'Braut Haaland' bei Auftritten für Norwegen seinen Nachnamen trägt. In Südafrika erlitt ein Fan einen Herzstillstand, während die spanische Nationalmannschaft von Manchester Citys Star Rodri angeführt wird. Donald Trump wird nicht beim WM-Auftaktspiel der US-Boys gegen Paraguay vor Ort sein, während die englische Fußball-Nationalmannschaft ihre Generalprobe wegen eines heftigen Gewitters verschieben musste.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Tage.

Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams. Co-Gastgeber Kanada verweigert dem ghanaischen Nationalspieler Thomas Partey die Einreise. Das bestätigte die FIFA gegenüber 'The Athletic'. Grund für das Verbot sollen Vergewaltigungsvorwürfe sein, aufgrund derer der 32-Jährige schon mehrfach angeklagt wurde.

Für das Spiel am Donnerstag gegen Panama in Toronto erhält der Mittelfeldspieler daher kein Visum und fehlt seiner Mannschaft. Denn bei Auftritten für Norwegen wird der Stürmer 'Braut Haaland' auf dem Rücken tragen. Zurückzuführen ist das auf den Nachnamen seiner Mutter, Gry Marita Braut. In Norwegen ist es üblich, die Nachnamen beider Elternteile zu tragen.

Damit wird häufig die familiäre Abstammung hervorgehoben und die Verbundenheit zu den jeweiligen Familienzweigen betont. Südafrika Wie die spanische Zeitung 'Marca' berichtet, erlitt ein angeblich südafrikanischer Fan einen mutmaßlichen Herzstillstand und musste von einem Rettungsteam reanimiert werden. Die Person konnte anschließend bei Bewusstsein in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Fan soll im Zugangsbereich zum Aztekenstadion zusammengebrochen sein.

Durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung stabilisierte sich der Kreislauf der Person jedoch wieder und er konnte ins Krankenhaus abtransportiert werden. Die spanische Nationalmannschaft wird bei der WM 2026 von Manchester Citys Star Rodri als Kapitän angeführt. Damit brechen die Iberer mit einer uralten WM-Tradition. Denn Rodri ist der erste Kapitän Spaniens, der zum Zeitpunkt einer WM nicht bei einem spanischen Klub unter Vertrag steht.

'Für mich wird sich nicht viel ändern, da ich diese Rolle bereits ausgeübt habe, aber die Kapitänsbinde hier zu tragen, wird schon eine andere Erfahrung sein. Ich werde versuchen, den Leuten eine Stütze zu sein und ihnen bei allem zu helfen, was ich kann', sagte der 29-Jährige zuletzt zu seiner Rolle als Anführer von 'La Furia Roja'. Damit tritt Rodri in große Fußstapfen, seine Vorgänger als Nationalmannschafts-Kapitäne sind Ikonen wie Sergio Busquets, Sergio Ramos, Iker Casillas, Raul und Fernando Hierro.

Nachdem Donald Trump vor wenigen Tagen unter großem Pfeifkonzert noch das NBA-Finals-Spiel der New York Knicks besuchte, soll er beim WM-Auftaktspiel der US-Boys gegen Paraguay nicht in Los Angeles vor Ort sein. Das berichtet die 'Bild'. Stattdessen soll dem Bericht zufolge Außenminister Marco Rubio die US-Delegation vertreten. Paraguays Präsident Santiago Pena wird dagegen der Partie beiwohnen. und Co.: Die Generalprobe der englischen Fußball-Nationalmannschaft und ihres deutschen Trainers vor der WM in Nordamerika ist wegen eines heftigen Gewitters verschoben worden.

Ursprünglich hatten die WM-Mitfavoriten um 22 Uhr (MESZ) in Orlando/Florida gegen Costa Rica antreten sollen. Die neue Anspielzeit war dann eine Stunde später.

'Nach einer Platzbegehung im Stadion wird das Spiel gegen Costa Rica nun um 17.00 Uhr Eastern Time angepfiffen - sofern es in der Umgebung nicht zu weiteren Blitzeinschlägen kommt', teilte der englische Verband (FA) mit. Die Team-Verantwortlichen hatten entschieden, vor dem WM-Start zwei Freundschaftsspiele in Florida auszutragen, um sich an die Hitze zu gewöhnen, der die Mannschaft während des Turniers ausgesetzt sein wird. Anschließend brechen die Engländer zu ihrem Quartier in Kansas City auf.

Der erste Test endete mit einem glanzlosen 1:0 gegen Neuseeland. Sein Auftaktmatch beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada, das am Donnerstag beginnt, bestreite





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