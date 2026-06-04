WM 2026: Letzter Tanz für Fußball-Legenden

Die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wird für viele Superstars wie Ronaldo, Messi und Modric das letzte große Turnier sein. Eine Generation verabschiedet sich.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wird für viele der größten Stars des Sport s das letzte große Turnier sein. Cristiano Ronaldo , Lionel Messi , Luka Modric und Manuel Neuer gehören zu den Spielern, die nach dieser WM wahrscheinlich ihre Karriere auf internationaler Bühne beenden werden.

Für einige von ihnen ist es bereits die sechste WM-Teilnahme, doch das Alter und körperliche Gebrechen machen einen weiteren Einsatz in vier Jahren unwahrscheinlich. Der Turniermodus mit 48 Teams mag mehr Platz für Überraschungen bieten, doch die Ära dieser Legenden neigt sich dem Ende zu. Cristiano Ronaldo hatte bereits Ende 2023 angedeutet, dass die WM 2026 seine letzte sein werde. Mit dann 41 Jahren wäre eine weitere Teilnahme unrealistisch, auch wenn Nationaltrainer Roberto Martinez eine mögliche WM 2030 nicht ausschließt.

Ronaldo gab 2006 sein WM-Debüt und hat seitdem unzählige Rekorde gebrochen. Lionel Messi, der im Juni 2025 39 Jahre alt wird, hat seine Zukunft ebenfalls offen gelassen. Sein Fokus liegt darauf, fit zu bleiben und seiner Mannschaft zu helfen. Bei Inter Miami zeigt er weiterhin Topform, doch das Alter macht auch vor ihm nicht halt.

Luka Modric, der wie Ronaldo und Messi bereits 2006 dabei war, wird mit 40 Jahren in die WM gehen. Der kroatische Mittelfeldregisseur hat sich mit seinem Ballon d'Or und der WM-Auszeichnung 2018 unsterblich gemacht. Manuel Neuer kehrte nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft eigens für die WM zurück, doch seine Verletzungsanfälligkeit bereitet Sorgen. Eine Wadenverletzung ließ ihn das DFB-Pokalfinale verpassen, und seine Zukunft beim FC Bayern ist nach der laufenden Saison ungewiss.

Kevin De Bruyne lässt seine Zukunft bewusst offen, obwohl er bereits 34 ist. Der Belgier betont, dass er weitermachen will, solange er sich gut fühlt. Doch die nächste WM 2030 ist weit weg. Neymar, einst der Hoffnungsträger Brasiliens, hat seinen Zenit längst überschritten.

Nach einem Kreuzbandriss und zahlreichen Verletzungen spielt er mittlerweile in Saudi-Arabien und seiner Heimat. Für ihn ist es die letzte Chance, sich auf der großen Bühne zu beweisen. Sadio Mané, der 2018 seine einzige WM spielte, ist ebenfalls in Saudi-Arabien aktiv. Mit 34 Jahren wird er 2026 sein letztes Turnier bestreiten.

James Rodríguez wurde 2014 zum Star, doch heute ist er in der MLS bei Minnesota United. Der Kolumbianer zieht Motivation aus der Kritik, die ihn seit Jahren begleitet. Mohamed Salah, Ägypter und Liverpool-Legende, spielte bisher nur 2018 eine WM. Nach Vertragsverlängerung in Liverpool und guten Leistungen will er nun seine zweite WM nutzen, um Geschichte zu schreiben.

Auch Son Heung-min, der für Los Angeles FC spielt, wird bei seiner vierten WM wohl den Abschied nehmen. Die WM 2026 wird somit das Ende einer goldenen Generation einläuten, die den Fußball über zwei Jahrzehnte geprägt hat. Die Fans dürfen sich auf emotionale Momente und letzte Glanzlichter freuen





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