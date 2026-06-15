WM 2026: MagentaTV zeigt viele Spiele exklusiv - ARD/ZDF mit Sublizenz

Die Fußball-WM 2026 wird nicht vollständig im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. MagentaTV hält exklusive Rechte für Deutschland-Spiele, Eröffnung, Halbfinals und Finale. ARD und ZDF zeigen 60 Spiele, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft aufgrund des Medienstaatsvertrags.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird es eine Aufteilung der Übertragungsrechte zwischen frei empfangbarem Fernsehen und Pay-TV geben. Die Deutsche Telekom, über ihre Plattform MagentaTV, hält die exklusiven Gesamtrechte an der WM und wird einen Teil der Spiele ausschließlich in ihrem Abonnementangebot zeigen.

Dazu gehören alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale, wodurch Zuschauer ohne MagentaTV-Abonnement diese Highlights nicht live verfolgen können. Für Fans, die wirklich jedes einzelne Spiel der Weltmeisterschaft sehen möchten, ist damit ein Abo bei MagentaTV unumgänglich. Die vollständige Liste aller exklusiven Spiele, zu denen unter anderem weitere Begegnungen am letzten Gruppenspieltag und K.o. -Phase-Spiele gehören, wird zu einem späteren Zeitpunkt von MagentaTV konkretisiert und bekanntgegeben.

ARD und ZDF haben als öffentlich-rechtliche Sender aus Kostengründen lediglich eine Sublizenz für einen Teil der Spiele erworben und werden insgesamt 60 Partien in ihren linearen Programmen und Streaming-Angeboten (Mediatheken) übertragen. Ihr Paket umfasst neben den Deutschland-Spielen, dem Eröffnungsspiel, den Halbfinals und dem Finale auch weitere ausgewählte Begegnungen. Die genaue Verteilung der Free-TV-Spiele, insbesondere die zeitliche Lage, wird noch finalisiert.

Auffällig ist bereits jetzt, dass viele der noch nicht konkret zugeordneten Spiele aufgrund der Zeitzonen in Nordamerika (USA/Kanada/Mexiko) nach deutscher Zeit sehr spät am Abend, in der Nacht oder sogar am frühen Morgen stattfinden werden, was die电视-Übertragung für das deutsche Publikum unattraktiv machen könnte. Rechtlich ist die Situation durch den Medienstaatsvertrag (ehemals Rundfunkstaatsvertrag) geregelt. Danach müssen bestimmte hochkarätige Spiele einer Fußball-Weltmeisterschaft im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.

Dies betrifft explizit die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Aus diesem Grund laufen die Spiele der deutschen Mannschaft zwar parallel auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv, da ARD und ZDF hier eine gesetzlich fundierte Sublizenz halten. Interessant ist die von MagentaTV angekündigte Möglichkeit, türkischsprachige Kommentare und Gäste für ausgewählte Spiele, wie die Gruppenspiele der Türkei gegen Australien, Paraguay und die USA, anzubieten, was auf die multikulturelle Zielgruppe abzielt.

Das Finale der WM 2026 ist für den 19. Juli 2026 terminiert und wird live im ZDF sowie im ZDF-Streaming-Portal zu sehen sein





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Fernsehrechte Magentatv ARD ZDF Free-TV Pay-TV Deutsche Nationalmannschaft Medienstaatsvertrag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026 im Free-TV: ARD und ZDF übertragen, MagentaTV zeigt alle SpieleDie ARD und ZDF sichern sich die Übertragungsrechte für die WM 2026 im Free-TV, während MagentaTV alle Partien zeigt. Erfahren Sie alles über die Stadien, den Spielplan des DFB-Teams und die Expertenkommentatoren.

Read more »

WM 2026 heute nicht im Free-TV: Diese Spiele zeigt MagentaTV live & exklusiv im TV & LivestreamBei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt.

Read more »

WM 2026: Viele Spiele nur exklusiv bei MagentaTV - Liste und HintergründeBei der Fußball-WM 2026 werden nicht alle Spiele im Free-TV übertragen. Einige Partien, darunter Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale, sind exklusiv bei MagentaTV zu sehen. ARD und ZDF zeigen 60 Spiele, darunter alle Deutschland-Spiele, jedoch nicht exklusiv. Gründe, Schedule und Details im Überblick.

Read more »

WM 2026: Nur 60 Spiele im Free-TV - MagentaTV zeigt den Rest exklusivDie Telekom sichert sich die Exklusivrechte für die WM 2026. ARD und ZDF zeigen nur 60 Spiele, darunter alle DFB-Partien. Viele Begegnungen laufen nur bei MagentaTV.

Read more »