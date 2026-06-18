WM 2026: Manuel Neuer wird mit 40 zum WM-Rekordtorhüter - Deutschland trifft auf Elfenbeinküste

Manuel Neuer löst mit seinem 21. WM-Einsatz Hugo Lloris als Rekordtorhüter ab. Der 40-Jährige bestreitet sein letztes großes Turnier und spricht über sein Comeback, Fitness und den Mix aus jung und erfahren in der DFB-Auswahl.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste . Die Partie wird live im Free-TV, über Stream s und im Ticker übertragen, alle wichtigen Informationen dazu sind hier zusammengefasst.

Im Fokus steht dabei Manuel Neuer, der mit seinem 21. Einsatz bei einer WM den französischen Rekordtorhüter Hugo Lloris ablöst. Mit 40 Jahren ist der Torhüter bereits der älteste deutsche Nationalspieler, seit er im ersten Spiel gegen Curacao sein 125. Länderspiel absolvierte, und kein DFB-Spieler war bei einer WM je älter.

Dennoch hat Neuer bereits klargestellt, dass er mit 42 nicht mehr für die EM 2028 zur Verfügung stehen wird und dass diese WM für ihn sein letztes Turnier sein wird. Diese Entscheidung steht für ihn im Prinzip fest, auch wenn er ursprünglich gar nicht vorhatte, an dieser WM teilzunehmen. Nach der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land war er zurückgetreten, was er angesichts der Belastung für richtig hielt.

Der Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann blieb jedoch bestehen, und schließlich fragte dieser, ob Neuer sich das große Turnier zutraue - woraufhin er sein Comeback gab. Neuer spricht über seine besondere Ausstrahlung, die manche als "Aura" bezeichnen. Im Uni-Hörsaal von Winston-Salem scherzte er, man müsse das selbst sagen, da er gerade den Raum betreten habe.

Im Grunde gehe es darum, dass er den Spielern vor sich ein vertrauensvolles Gefühl vermittele, dass da noch jemand sei, auf den man sich verlassen könne - und das auch noch mit 40 Jahren. Um körperlich fit zu bleiben, betont er die Bedeutung von Schlaf, Ernährung und allgemeiner Lebensführung. Er wisse immer, was zu tun sei.

Seine rechtzeitig genesene Wade, die während der EM 2024 belastet war, wird von Teamarzt Jochen Hahne betreut, der Neuer auch bei Bayern München begleitet, und befindet sich in besten Händen. Die Frage bleibt, ob es für den großen Wurf reicht. Neuer zeigt sich optimistisch: "Ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen.

" Die deutsche Nationalmannschaft verfüge über eine gesunde Mischung aus frechen jungen Spielern, die sehr agil sind, und erfahrenen Kräften, die bereits viel erlebt haben. Diese Balance könnte der Schlüssel zum Erfolg bei der WM 2026 sein





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