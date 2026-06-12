WM 2026: Mehr Pay‑TV, weniger Free‑TV - MagentaTV übernimmt exklusive Spiele

Die Deutsche Telekom hat die Gesamtrechte für die Fußballweltmeisterschaft 2026 erworben. Während ARD und ZDF rund 60 Partien im Free‑TV zeigen, überträgt MagentaTV weitere Spiele exklusiv, darunter das Eröffnungsspiel, K.o.-Begegnungen und Spezialangebote mit türkischem Kommentar.

Die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft 2026 wird in Deutschland nicht mehr flächendeckend im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Während die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gemeinsam rund sechzig Partien live ausstrahlen - darunter sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Endspiel - behalten sich die Telekom und ihr Pay‑TV‑Anbieter MagentaTV ein umfangreiches Paket exklusiver Begegnungen vor.

Zu den bislang bekannten exklusiven Übertragungen von MagentaTV gehören das Eröffnungsspiel, die Gruppenspiele der Deutschen gegen Australien, Paraguay und die USA sowie mehrere weitere Partien aus der K.o. -Phase.

Darüber hinaus sollen im Rahmen des Angebots Spiele mit türkischer Klangfarbe und Gastkommentaren angeboten werden, um ein differenziertes Zuschauererlebnis zu schaffen. Die genauen Inhalte des exklusiven MagentaTV‑Katalogs sind noch nicht vollständig festgelegt. Während bereits die Begegnung Neuseeland gegen Ägypten am 22. Juni um 03:00 Uhr (deutscher Zeit) in Gruppe G als exklusiv gelistet ist, wird erwartet, dass weitere Spiele, vor allem aus dem dritten Gruppenspieltag und später aus den K.o.

-Runden, zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Ein auffälliges Merkmal der bislang veröffentlichten Spielübersicht ist, dass viele der exklusiven Partien zu ungewöhnlichen Sendezeiten stattfinden - häufig spätabends, nachts oder sogar im frühen Morgen - was die Attraktivität des Pay‑TV‑Pakets für ein internationales Publikum erhöhen könnte. Der Hintergrund dieser Aufteilung liegt in der Vergabe der Gesamtübertragungsrechte. Die Deutsche Telekom hat die exklusiven Rechte an der WM 2026 erworben und verkauft über MagentaTV ein Teilpaket an Endverbraucher.

ARD und ZDF konnten aus Budgetgründen nur eine Sublizenz für einen begrenzten Teil der Spiele erwerben, wobei der Medienstaatsvertrag vorschreibt, dass bestimmte Schlüsselspiele - insbesondere alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale - im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen. Das Endspiel am 19. Juli 2026 wird deshalb gleichzeitig im ZDF sowie im ZDF‑Streaming‑Portal übertragen.

Für Zuschauer, die jedes einzelne Spiel ohne Unterbrechung verfolgen möchten, bleibt jedoch ein Abonnement von MagentaTV unabdingbar, da diese Plattform die restlichen Begegnungen exklusiv anbietet





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