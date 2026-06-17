WM 2026: Mexiko gegen Südkorea - Duell der Gastgeber und Asia-Stars

Im Gruppenspiel der Weltmeisterschaft 2026 trifft Gastgeber Mexiko auf Südkorea. Das Spiel findet im Guadalajara-Stadion statt und wird wegen der Zeitverschiebung früh am Morgen in Deutschland übertragen. Mexiko hofft auf Heimvorteil, Südkorea setzt auf taktische Disziplin und Stars wie Heung-min Son. Die beiden Teams haben eine WM-Geschichte mit zwei vorherigen Begegnungen.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 kommt es in Gruppe A zu einem bedeutenden Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber Mexiko und Südkorea . Die Partie wird im stimmungsvollen Guadalajara-Stadion ausgetragen. ran.de informiert umfassend über die Übertragungsmöglichkeiten im Fernsehen, im Livestream, den Anstoßzeitpunkt sowie den Liveticker.

Für Zuschauer in Deutschland findet das Spiel aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika in den frühen Morgenstunden statt, konkret am Freitag um 03:00 Uhr. Mexiko, als einer der Gastgeber, steht besonders im Rampenlicht. Die Mannschaft, bekannt als "El Tri", kann auf die lautstarke Unterstützung der heimischen Fans im Guadalajara-Stadion bauen. Mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten verfolgt das Team das Ziel, den Einzug ins Achtelfinale vor eigenem Publikum zu schaffen.

Die südkoreanische Auswahl um Superstar Heung-min Son ist hingegen für ihre taktische Disziplin und starke Laufarbeit berühmt. Zusätzlich verfügt das Team mit Akteuren wie Lee Kang-in über große spielerische Klasse und Kreativität im Angriff, was jede Abwehr vor ernsthafte Herausforderungen stellen kann. Die Begegnung hat bereits Geschichte geschrieben: Bereits bei den Weltmeisterschaften 1998 und 2018 trafen beide Nationen aufeinander, wobei Mexiko beide Male siegreich hervorging. Doch Südkorea hat sich in der Zwischenzeit taktisch weiterentwickelt.

Das letzte Aufeinandertreffen im September 2025 endete in einem Freundschaftsspiel mit einem 2:2-Unentschieden, was auf eine ausgeglichene und spannende Partie hindeutet. Das Guadalajara-Stadion selbst ist eine der architektonisch markantesten Spielstätten des Turniers. Auf einer Anhöhe erbaut und mit einem kolosseumartigen Design bietet es eine einzigartige Atmosphäre, die für das mexikanische Team zu einem echten "Wohnzimmer" wird, in dem sie auf eine euphorische Unterstützung hoffen dürfen





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