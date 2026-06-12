WM 2026: Neue Countdown-Regel bei Einwürfen sorgt für erstes Eklat in Kanada-Spiel

Beim WM-Spiel Kanadas gegen Bosnien und Herzegowina wird die neue Countdown-Regel für Einwürfe erstmals angewendet. Schiedsrichter Facundo Tello unterbricht einen zu langsam ausgeführten Einwurf von Sead Kolasinac und gibt den Ball an Kanada. Die Szene führt zu kurzer Hektik auf dem Feld und wird von Kommentator Philipp Sohmer als Highlight der neuen Regel eingestuft.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko offiziell begonnen. Am Freitag, dem 12. Juni 2026, startete der zweite WM-Gastgeber Kanada in Toronto in das Turnier.

Das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina endete 1:1. Da die FIFA für diese Weltmeisterschaft mehrere Regeländerungen umgesetzt hat, die in der laufenden Vereinsaison noch nicht galten, müssen sich Spieler, Trainer und Fans erst an die neuen Bestimmungen gewöhnen. Das Spiel zwischen Kanada und Bosnien lieferte hierfür ein prägnantes Beispiel. In der 57.

Minute sollte der frühere Bundesliga-Profi Sead Kolasinac für Bosnien und Herzegowina einen Einwurf ausführen. Seine Mannschaft führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0. Kolasinac ließ sich jedoch mit der Ausführung des Einwurfs viel Zeit. Bei dieser WM gilt: Schiedsrichter zählen bei Einwürfen einen Countdown von fünf Sekunden herunter.

Wird der Ball innerhalb dieser Frist nicht geworfen, wechselt das Einwurfrecht automatically an die gegnerische Mannschaft. Kolasinac hatte weder diese neue Regel noch den argentinischen Schiedsrichter Facundo Tello auf dem Schirm. Tello beendete den Countdown, unterbrach mit einem scharfen Pfiff und gab den Ballbesitz damit an Kanada zurück. Schnell reagierten die Verantwortlichen auf kanadischer Seite.

Der Ersatztorhüter Dayne St. Clair sprintete von der Bank über die Coaching-Zone zum Spielfeldrand, um seinem Teamkollegen Alistair Johnston einen zweiten Ball für einen möglichen schnellen Einwurf zuzuwerfen. Kolasinac stand indes mit dem ursprünglichen Spielball in der Hand verwirrt auf dem Feld, ließ den Ball dann einfach fallen. Schiedsrichter Tello beendete das kurze Chaos mit einem weiteren, vehementen Pfiff.

Er wies St. Clair mit deutlichen Gesten darauf hin, dass er sich sofort wieder auf die Bank setzen müsse und selbst als spontaner Balljunge nicht aktiv in das Spielgeschehen eingreifen dürfe. Nach dieser Belehrung nahm das Spiel schließlich seinen regulären Fortgang und Kanada führte den Einwurf aus. ARD-Kommentator Philipp Sohmer nutzte die Szene, um den Zuschauern die neue Regel zu erklären. Er sagte: "Jetzt haben wir zum ersten Mal eine neue Regel gesehen - zu lange gewartet beim Einwurf.

Wenn du nach fünf Sekunden nicht geworfen hast, wechselt das Einwurfrecht. Auch das eine Neuerung bei dieser Weltmeisterschaft.

" Die Countdown-Regel gilt laut Sohmer auch für Abstöße. Wenn der Torhüter beim Abschlag zu langsam agiert, zeigt der Schiedsrichter ebenfalls eine Frist von fünf Sekunden an. Nach Ablauf dieser Frist gibt es keinen direkten Einwurf mehr, sondern einen Eckball für die gegnerische Mannschaft. Damit soll das Spieltempo erhöht und Zeitschinderei bei toten Bällen wirksam unterbunden werden.

Diese Begebenheit verdeutlicht, wie wichtig es für alle Beteiligten ist, die neuen Spielregeln der Weltmeisterschaft 2026 frühzeitig zu verinnerlichen. Die Einführung des Countdowns bei Einwürfen und Abstößen ist eine klare Maßnahme der FIFA, um den Spielfluss zu beschleunigen. Die Szene in Toronto zeigte, dass sowohl Spieler als auch Betreuer nicht sofort mit der Regeländerung vertraut waren und der Schiedsrichter konsequent durchgreifen musste.

Für die Fans zu Hause war es eine gute Gelegenheit, die neue Regel live in Aktion zu erleben und von den Experten erklärt zu bekommen. Mit solchen Situationen wird während des gesamten Turniers zu rechnen sein, bis alle Akteure sich an die verkürzten Zeiten gewöhnt haben





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