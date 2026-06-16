WM 2026: Neue Gruppenphase und legendäre Arenen

Die WM 2026 wird in einem neuen Format mit zwölf Vierergruppen ausgetragen, was für mehr Spiele, Überraschungen und internationale Vielfalt sorgen wird. Neben den beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen auch die acht stärksten Gruppendritten in die K.-o.-Phase ein, wodurch erstmals eine Runde der letzten 32 entsteht. Geografisch setzt die WM 2026 Maßstäbe: Legendäre Arenen wie das Estadio Azteca treffen auf moderne Giganten wie das MetLife Stadium, in dem das Finale stattfinden wird. Die USA stellen elf Austragungsorte, Mexiko drei und Kanada zwei - ein Kontinent im Fußballfieber.

Die WM 2026 wird in einem neuen Format mit zwölf Vierergruppen ausgetragen, was für mehr Spiele, Überraschungen und internationale Vielfalt sorgen wird. Neben den beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen auch die acht stärksten Gruppendritten in die K.-o.

-Phase ein, wodurch erstmals eine Runde der letzten 32 entsteht. Geografisch setzt die WM 2026 Maßstäbe: Legendäre Arenen wie das Estadio Azteca treffen auf moderne Giganten wie das MetLife Stadium, in dem das Finale stattfinden wird. Die USA stellen elf Austragungsorte, Mexiko drei und Kanada zwei - ein Kontinent im Fußballfieber





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