WM 2026: Neue Sicherheitsregeln, Japans Trainingssorgen und Messis Einzelzimmer

Kurz vor dem Start der Fußball-WM 2026 in Nordamerika sorgt die FIFA mit einer Regeländerung für Diskussionen. Auch die japanische Nationalmannschaft kämpft mit Trainingsplatzproblemen in Mexiko, während Lionel Messi wie gewohnt ein Einzelzimmer erhält.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada rückt immer näher. Das Turnier wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen und verspricht ein Mammut-Event zu werden.

In den letzten Tagen vor dem Start gibt es jedoch einige bemerkenswerte Entwicklungen. Die FIFA hat kurz vor dem Turnier eine wichtige Regeländerung bezüglich mitgebrachter Gegenstände in den Stadien bekannt gegeben. Ursprünglich durften Zuschauer leere, transparente und recycelbare Plastikflaschen mit einem Fassungsvermögen von bis zu einem Liter mitbringen, was vor allem bei Temperaturen über 30 Grad als sinnvoll erachtet wurde. Doch diese Regelung wurde nun revidiert.

Laut der neuen Bestimmung sind Flaschen, Becher, Gläser, Dosen oder jede andere Form von geschlossenen oder verschlossenen Behältern, die geworfen werden können oder Verletzungen verursachen, sowie Gegenstände aus Glas oder zerbrechlichem Material oder besonders harte Verpackungen und Kühlboxen verboten. Die FIFA begründet diesen Schritt mit dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller im Stadion. Kritiker sehen darin jedoch auch ein finanzielles Interesse der FIFA, da sie so den Verkauf von Getränken im Stadion kontrollieren kann.

Diese Entscheidung hat für Diskussionen gesorgt, da viele Fans die Mitnahme von Wasserflaschen als notwendig erachten, besonders bei den zu erwartenden hohen Temperaturen im nordamerikanischen Sommer. Die FIFA betont, dass es weiterhin ausreichend Wasserstellen in den Stadien geben wird, aber die neue Regelung könnte die Zufriedenheit der Zuschauer beeinträchtigen. Ein weiteres Thema ist die Vorbereitung der japanischen Nationalmannschaft, die derzeit in Mexiko trainiert. Die japanische Mannschaft, auch als Blue Samurai bekannt, hatte Probleme mit der Qualität der Trainingsplätze.

Ursprünglich war geplant, auf dem Gelände des mexikanischen Vereins UANL Tigres am Rande von Monterrey zu trainieren. Doch laut japanischen Medien war die Rasenqualität nach starken Niederschlägen unzureichend. Die Mannschaft wechselte daraufhin innerhalb von zwei Tagen zweimal den Trainingsplatz.

Schließlich einigte man sich mit dem Verein CF Monterrey, der über deutlich bessere Plätze verfügt. Der technische Direktor des japanischen Fußballverbands, Masakuni Yamamoto, erklärte, dass man die optimale Vorbereitung auf die WM sicherstellen wolle und dass die Wetterbedingungen schuld seien. Zwischenzeitlich wurde sogar erwogen, das gesamte Trainingscamp zu wechseln, aber nach der Einigung mit Monterrey ist dies vom Tisch. Japan trifft in der Gruppenphase auf starke Gegner und hofft, durch optimale Bedingungen gut vorbereitet zu sein.

Auch abseits des Platzes gibt es interessante Details. Wie schon bei der WM 2022 erhält Lionel Messi als einziger Spieler der argentinischen Nationalmannschaft ein Einzelzimmer im Hotel. Im Camp in Kansas City bezieht Messi das Zimmer 202, direkt neben seinem Freund Rodrigo De Paul, der sich ein Zimmer mit Nicolas Otamendi teilt. Diese Sonderbehandlung führte bereits 2022 zu einer Kuriosität: Damals musste Torhüter Emiliano Martinez sein Zimmer mit einem Mitglied des Trainerstabs teilen, weil Messi ein Einzelzimmer verlangte.

Nachdem ein anderer Spieler, der zuvor mit Messi zusammengewohnt hatte, aufgrund von Herzproblemen seine Karriere beenden musste, entschied sich Messi, fortan alleine zu schlafen. Diese Praxis wird nun fortgesetzt. Die Mannschaft hofft, bei der WM 2026 an die Erfolge von 2022 anknüpfen zu können, und die individuelle Betreuung von Superstars wie Messi ist Teil der Strategie. Insgesamt zeigt sich, dass die Vorbereitungen auf die WM 2026 in vollem Gange sind, aber auch einige Herausforderungen mit sich bringen.

Die FIFA steht wegen der Sicherheitsregeln in der Kritik, während Teams wie Japan mit logistischen Problemen kämpfen und Argentinien seine speziellen Arrangements für seine Stars trifft. Das Turnier verspricht Spannung und viele Geschichten abseits des Rasens





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