WM 2026: Neuer löst Lloris als Rekordtorhüter ab und blickt auf sein letztes Turnier

Mit 40 Jahren und 21 Einsätzen bei der WM 2026 löst Manuel Neuer den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorhüter ab. Der deutsche Nationaltorwart blickt auf sein letztes großes Turnier und spricht über sein Comeback und die Chancen der deutschen Mannschaft.

WM 2026 : Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker - alle Infos zum zweiten Gruppenspiel. Mit dann 21 Einsätzen löst der 40-Jährige bei seiner fünften Weltmeisterschaft den Franzosen Hugo Lloris als WM- Rekordtorhüter ab.

Ältester deutscher Nationalspieler ist Neuer bereits seit seinem 125. Einsatz gegen Curacao (7:1) zum Turnierstart, auch war kein DFB-Kicker bei einer WM je älter als er. Aber alt? Gut, mit 42 will er dann wirklich nicht mehr zum nächsten Turnier, der EM 2028.

Diese WM, meinte Neuer, werde sein 'letztes' sein. Das stehe für ihn 'im Prinzip' fest.

'Ich habe jetzt nicht vor, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen. ' Aber diese WM wollte er ja eigentlich auch nicht spielen - jetzt empfindet er sie als 'ein absolutes Geschenk'. Wie sein Comeback zustande kam? Er sei 'aus gutem Grund zurückgetreten' nach der 'tollen' Heim-EM 2024, sagte er, es sei angesichts der Belastung 'die richtige Entscheidung' gewesen.

Aber der Kontakt zu Nagelsmann sei nie abgerissen - und schließlich habe der Bundestrainer gefragt, ob er sich das XXL-Turnier zutraue. Unter anderem der 'ewige' Manu mit seiner berühmten 'Aura'. Was es damit auf sich hat?

'Müssen Sie sagen, ich bin ja gerade in den Raum gekommen... ', scherzte er im Uni-Hörsaal von Winston-Salem. Im Grunde sei es aber so: Er gebe den Vorderleuten 'ein vertrauensvolles Gefühl, da ist noch jemand, auf den ich mich verlassen kann'. Auch noch mit 40.

'Wichtig ist der Schlaf, die Ernährung, wie man sich so verhält', erklärte Neuer, wie er sich fit hält, er wisse da 'immer, was zu tun ist'. Und die rechtzeitig genesene 'Wade der Nation' ist bei Teamarzt Jochen Hahne, der Neuer auch bei den Bayern betreut, in besten Händen. Reicht es für den großen Wurf?

'Ich traue es der Mannschaft auf jeden Fall zu, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen', sagte Neuer, die DFB-Auswahl verfüge über eine 'gesunde Mischung von frechen jungen Spielern, die sehr agil sind, und erfahrenen, die schon viel erlebt haben.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Manuel Neuer Hugo Lloris Rekordtorhüter Nationalmannschaft Comeback EM 2028 DFB-Auswahl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Neuer Modus mit mehr Mannschaften, Gruppen und K.o.-RundeDie Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals in drei Ländern ausgetragen und erweitert die Teilnehmerzahl. Statt 8 Vierergruppen gibt es 12 Vierergruppen, ein Sechzehntelfinale wird eingeführt und die Gesamtzahl der Partien steigt auf 104. Diese Änderungen bringen mehr Spiele, mehr Spannung und ein erweitertes K.o.-System.

Read more »

Manuel Neuer: WM 2026 als mein letztes Turnier - DFB-Team hat machbare GruppeBundestorhüter Manuel Neuer erklärt, dass die WM 2026 sein letztes Turnier sein wird. Im Interview spricht er über die Gruppenauslosung, den Kader und das Vertrauen in die junge Mannschaft um Jonas Omlin. Zudem äußert er sich zu Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Ambitionen der deutschen Nationalmannschaft.

Read more »

WM 2026: Manuel Neuer wird mit 40 zum WM-Rekordtorhüter - Deutschland trifft auf ElfenbeinküsteManuel Neuer löst mit seinem 21. WM-Einsatz Hugo Lloris als Rekordtorhüter ab. Der 40-Jährige bestreitet sein letztes großes Turnier und spricht über sein Comeback, Fitness und den Mix aus jung und erfahren in der DFB-Auswahl.

Read more »

Manuel Neuer plant Abschied nach WM 2026 - DFB-Elf ohne Wahi gegen ElfenbeinküsteManuel Neuer kündigt seinen erneuten Rücktritt nach der WM 2026 an, die deutsche Mannschaft bereitet sich auf das zweite Gruppenspiel vor und muss ohne den gesperrten Elye Wahi auskommen. Zudem sorgen Trainingsumzug und ein KI-manipuliertes Fanfoto für Schlagzeilen.

Read more »