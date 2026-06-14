WM 2026: Nicht alle Spiele im Free-TV, exklusive Partien bei MagentaTV

Die WM 2026 wird nicht wie geplant im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Wer aber wirklich jedes Spiel der Weltmeisterschaft sehen will, braucht MagentaTV.
Bei der WM 2026 werden nicht alle Spiele live im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale.
Wer aber wirklich jedes Spiel der Weltmeisterschaft sehen will, braucht MagentaTV. Derzeit stehen noch nicht alle Exklusivspiele von MagentaTV fest. Die übrigen exklusiven Partien, darunter weitere Spiele am dritten Gruppenspieltag sowie Begegnungen der K.o. -Phase, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
WM 2026: Türkei vs. USA live im TV, Stream & Ticker Die Liste deckt vor allem Spiele der Gruppenphase ab. Auffällig: Viele Partien finden nach deutscher Zeit spätabends, nachts oder am frühen Morgen statt. Die komplette Liste aller exklusiven Spiele steht aber noch nicht fest. ARD und ZDF zeigen zusammen 60 Spiele im Free-TV und in ihren Streaming-Angeboten.
Dazu zählen alle Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Nein. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft laufen zwar auch bei MagentaTV, aber nicht exklusiv. Sie sind zusätzlich im Free-TV bei ARD oder ZDF zu sehen.
Hintergrund ist unter anderem, dass Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen Das Finale der WM 2026 findet am 19. Juli 2026 statt und wird live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal übertragen. Das betrifft die Gruppenspiele gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plant dafür auch ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und Gästen.
Dass nicht mehr alle Spiele der Fußball-WM im Free-TV laufen, liegt primär daran, dass die Deutsche Telekom die exklusiven Gesamtrechte für die Weltmeisterschaft erworben hat. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben aus Kostengründen nur eine Sublizenz für einen Teil der Spiele gekauft. Laut Medienstaatsvertrag (früher Rundfunkstaatsvertrag) müssen gewisse Spiele jedoch im frei-empfangbaren Fernsehen übertragen werden, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft
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