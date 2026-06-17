WM 2026: Nicht alle Spiele im Free-TV - MagentaTV zeigt exklusive Partien

Ein Überblick über die TV-Rechte der Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Während ARD und ZDF 60 Spiele kostenlos zeigen, laufen viele Partien exklusiv bei MagentaTV. Welche Spiele sind betroffen und warum?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird für viele Fans eine Herausforderung in der Übertragung darstellen. Denn nicht alle Spiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Die Deutsche Telekom hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für das Turnier gesichert und zeigt einen erheblichen Teil der Partien nur gegen Bezahlung auf MagentaTV. ARD und ZDF hingegen haben lediglich eine Sublizenz erworben, die ihnen die Ausstrahlung von 60 Spielen im Free-TV und in ihren Mediatheken ermöglicht. Zu diesen 60 Partien zählen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals sowie das Endspiel am 19. Juli 2026, das live im ZDF übertragen wird.

Damit sind die wichtigsten Begegnungen für das deutsche Publikum kostenlos zugänglich, aber für alle anderen Partien müssen Fans tief in die Tasche greifen. Die exklusiven Spiele auf MagentaTV betreffen vor allem die Gruppenphase, aber auch einige Partien der K.o. -Runde. Besonders erwähnenswert ist, dass alle drei Gruppenspiele der türkischen Nationalmannschaft gegen Australien, Paraguay und die USA nur bei MagentaTV laufen.

MagentaTV plant für diese Begegnungen ein spezielles Angebot mit türkischem Kommentar und prominenten Gästen. Ein Blick auf die bisher bekannten exklusiven Spiele zeigt, dass viele Partien zu für deutsche Zuschauer ungünstigen Zeiten stattfinden: spätabends, nachts oder früh morgens. Beispielsweise wird das Spiel Türkei gegen Paraguay am 20. Juni 2026 um 05:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Solche Anstoßzeiten sind auf die Zeitzonen der Austragungsorte zurückzuführen, aber sie machen die Übertragung für eingefleischte Fans nicht weniger unattraktiv, vor allem wenn sie auf MagentaTV angewiesen sind. Die Aufteilung der Rechte hat einen handfesten wirtschaftlichen Hintergrund. Die Telekom erwarb die Gesamtrechte für die WM 2026, und ARD und ZDF entschieden sich aufgrund der hohen Kosten für eine Sublizenz, die nur einen Teil der Spiele abdeckt.

Der Medienstaatsvertrag schreibt vor, dass bestimmte Spiele wie solche mit deutscher Beteiligung, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen. Doch für alle anderen Partien gibt es keine solche Verpflichtung. Dies ist nicht das erste Mal, dass Pay-TV-Sender bei großen Sportereignissen zum Zuge kommen. Bereits bei früheren Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen gab es ähnliche Modelle, bei denen bestimmte Begegnungen exklusiv im Bezahlfernsehen liefen.

Für die WM 2026 bedeutet das, dass Fans, die jedes Spiel live sehen möchten, zwingend ein Abonnement bei MagentaTV benötigen. Die Kosten dafür belaufen sich je nach Paket auf mehrere zehn Euro pro Monat. Wer sich nur für die Spiele der deutschen Mannschaft und die wichtigsten K.o. -Partien interessiert, kommt jedoch mit dem Free-TV-Angebot von ARD und ZDF aus.

Die vollständige Liste aller exklusiv bei MagentaTV gezeigten Spiele wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, aber bereits jetzt ist klar, dass die WM 2026 eine Zäsur in der Übertragungspraxis darstellt





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WM 2026: Nicht alle Spiele live im Free-TV - MagentaTV zeigt exklusiv PartienBei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden nicht alle Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die Deutsche Telekom hat als Inhaberin der exklusiven Gesamtrechte Spiele exklusiv an ihren Pay-TV-Sender MagentaTV vergeben. ARD und ZDF zeigen mit einer Sublizenz insgesamt 60 Spiele, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinale und das Finale. Die übrigen exklusiven Spiele bei MagentaTV, darunter weitere Gruppenspiele und K.o.-Phase-Begegnungen, werden später bekanntgegeben. Grund für die Aufteilung sind die von der Telekom gezahlten Rechtegebühren und der Medienstaatsvertrag, der bestimmte Spiele im Free-TV vorschreibt.

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