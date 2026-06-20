WM 2026: Niederlande vs. Schweden - Historisches Duell in Gruppe F

In der Vorrunde der Fußball-WM 2026 kommt es zum europäischen Duell zwischen den Niederlanden und Schweden. Beide Teams streiten um wichtige Punkte für das Achtelfinale, während die historische Rivalität an die legendäre "Cruyff-Drehung" von 1974 erinnert.

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 kommt es in der Vorrunde zu einem europäischen Duell. Am zweiten Spieltag der Gruppe F treffen die Niederlande auf Schweden . Nach den ersten Partien wollen beide Mannschaften wichtige Punkte für den Einzug in die K.o.

-Phase sammeln. Die niederländische Elf, trainiert von Bondscoach Ronald Koeman, qualifizierte sich als souveräner Gruppensieger über die UEFA-Qualifikation. Schweden musste den härteren Weg über die europäischen Playoffs nehmen und setzte sich dabei gegen die Ukraine und Polen durch. historisch hat diese Begegnung eine besondere Bedeutung: Unvergessen bleibt die WM 1974, als der legendäre Johan Cruyff mit seiner berühmten "Cruyff-Drehung" den schwedischen Verteidiger Jan Olsson narrte und Fußballgeschichte schrieb.

Auch 2026 verspricht das Aufeinandertreffen ein offensivstarkes Spektakel zu werden, bei dem Stars wie Cody Gakpo und Memphis Depay auf die schwedische Defensive um Victor Lindelöf treffen. Die Niederlande führten bereits zur Pause mit 2:0 gegen Schweden. Eine dominante erste halbe Stunde und ein kaltschnäuziger Brian Brobbey sorgten für einen komfortablen Vorsprung der Elftal.

Bis zur Trinkpause hatte die Mannschaft von Ronald Koeman die vollständige Kontrolle, nach der Unterbrechung zeigten die Schweden jedoch ein völlig anderes Gesicht und kamen dem Anschlusstreffer mehrfach nahe. Die schwedische Aufstellung: Nordfeldt, Lindelöf, Hien, Lagerbielke, Gudmundsson, Ayari, Karlström, Bernhardsson, Nygren, Isak, Gyökeres. Gute Nachrichten für deutsche Fußballfans: Das Spiel zwischen den Niederlanden und Schweden wird live im Free-TV übertragen. Das ZDF zeigt die Begegnung in voller Länge im Fernsehen sowie im dazugehörigen Livestream.

Da die Partie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk läuft, kann sie auch über den kostenlosen Joyn-Livestream von unterwegs verfolgt werden. Wer nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt bei uns trotzdem immer auf dem neuesten Stand: Einen ausführlichen und kostenlosen Spielbericht gibt es während und nach dem Spiel auf unserer Webseite. Die Niederlande gelten laut aktuellen Quoten als Favorit, doch Schweden hat in den entscheidenden Playoff-Spielen bewiesen, dass sie als Kollektiv jede europäische Topmannschaft ins Wanken bringen können





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