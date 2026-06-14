WM 2026: Nur 60 Spiele im Free-TV - MagentaTV zeigt den Rest exklusiv

Die Telekom sichert sich die Exklusivrechte für die WM 2026. ARD und ZDF zeigen nur 60 Spiele, darunter alle DFB-Partien. Viele Begegnungen laufen nur bei MagentaTV.

Die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sorgen für Diskussionen: Nicht alle Spiele des Turniers werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Die Deutsche Telekom hat sich die exklusiven Gesamtrechte gesichert und zeigt einen Teil der Partien exklusiv über ihren Pay-TV-Dienst MagentaTV. ARD und ZDF hingegen haben lediglich eine Sublizenz für 60 Spiele erworben, die sie im Free-TV und in ihren Mediatheken ausstrahlen werden. Dies bedeutet, dass Fußballfans, die jedes Spiel der WM verfolgen möchten, nicht mehr allein mit einer Antenne oder einem Kabelanschluss auskommen, sondern ein zusätzliches Abo bei MagentaTV abschließen müssen.

Bereits fest steht, dass MagentaTV unter anderem alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale exklusiv zeigen wird. Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft müssen laut Medienstaatsvertrag im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden. Daher werden sie parallel auch bei ARD oder ZDF zu sehen sein. Dennoch ist die Aufregung groß, denn viele weitere Begegnungen, insbesondere in der Gruppenphase, laufen ausschließlich bei MagentaTV.

Dazu zählen unter anderem die Spiele der Türkei gegen Australien, Paraguay und die USA. MagentaTV plant für diese Partien sogar einen speziellen türkischen Kommentar mit prominenten Gästen, um die Zielgruppe anzusprechen. Die genaue Liste der exklusiven Spiele steht noch nicht vollständig fest. Bekannt ist jedoch, dass ein großer Teil der Gruppenphase sowie einige K.o.

-Runden-Spiele exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein werden. Viele dieser Partien finden zu für deutsche Zuschauer ungünstigen Zeiten statt, oft spätabends, nachts oder frühmorgens. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen insgesamt 60 Spiele, darunter alle Partien der DFB-Elf, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Das Endspiel am 19.

Juli 2026 wird live im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal übertragen. Wer dennoch alle 104 Begegnungen der WM sehen möchte, kommt an einem MagentaTV-Abo nicht vorbei. Die Kosten dafür liegen bei rund 30 Euro pro Monat, wobei oft auch vergünstigte Jahrespakete angeboten werden. Die Diskussion um die Aufteilung der Rechte zeigt einmal mehr, wie sehr sich die Medienlandschaft in Deutschland verändert hat.

Während früher fast alle großen Sportereignisse im Free-TV zu sehen waren, müssen sich Zuschauer heute zunehmend mit Pay-TV-Angeboten arrangieren. Die Verantwortlichen bei ARD und ZDF verweisen auf die hohen Kosten der Sublizenz, die angesichts knapper Kassen nicht mehr den Erwerb der Gesamtrechte erlaubten. Die Telekom hingegen sieht in der Exklusivität einen wichtigen Schritt, um ihr Angebot MagentaTV weiter zu stärken und neue Abonnenten zu gewinnen.

Die WM 2026 wird somit zu einem Testfall, wie sich die Verteilung von Sportrechten in Zukunft entwickeln wird





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