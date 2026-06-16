WM 2026: Pay‑TV‑Dominanz von MagentaTV und eingeschränkte Free‑TV‑Übertragungen

Die Deutsche Telekom hält die exklusiven WM‑Rechte 2026 und überträgt viele Spiele nur über MagentaTV. ARD und ZDF zeigen rund 60 Partien, darunter alle Deutschland‑Spiele, während Fan­atik und Nachtsendungen stark vom Pay‑TV geprägt sind.

Bei der bevorstehenden Fußball- Weltmeisterschaft 2026 wird das klassische Freie‑Fernsehen nicht mehr den gesamten Spielplan abdecken. Während die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gemeinsam rund sechszig Partien ausstrahlen - darunter sämtliche Auftritte der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Endspiel - müssen Fußballfans, die jedes einzelne Match verfolgen wollen, auf das Pay‑TV‑Angebot von MagentaTV ausweichen.

Die Deutsche Telekom hat die exklusiven Gesamtrechte an der WM erworben und vergibt nun Teilrechte an MagentaTV. Diese Plattform wird künftig einige Gruppenspiele, insbesondere die Begegnungen Deutschlands gegen Australien, Paraguay und die USA, sowie ausgewählte Partien in der K.o. -Phase ausschließlich im eigenen Stream zeigen. Zusätzlich plant MagentaTV ein Sonderformat mit türkischer Kommentierung und Gästen, um ein internationales Publikum anzusprechen.

Die genauen Details zu allen exklusiven Übertragungen sind derzeit noch nicht vollständig veröffentlicht. Bisher ist bekannt, dass neben den deutschen Nationalmannschaftsspielen weitere Begegnungen am dritten Gruppenspieltag sowie ausgewählte K.o. -Spiele ausschließlich auf MagentaTV erscheinen werden. Die übrigen Matches, die nicht exklusiv bei MagentaTV gezeigt werden, bleiben im freien Fernsehen und in den zugehörigen Streaming-Angeboten von ARD und ZDF verfügbar.

Die Public‑Service‑Rundfunkanstalten dürfen laut Medienstaatsvertrag nur eine Sublizenz für einen begrenzten Teil der Spiele erwerben, weil bestimmte Schlüsselspiele - insbesondere solche der deutschen Mannschaft - gesetzlich im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden müssen. Deshalb werden die deutschen Spiele gleichzeitig im Free‑TV und bei MagentaTV übertragen, wobei die Pay‑TV‑Variante oft mit zusätzlichen Inhalten wie Mehrkameraperspektiven, Expertenanalysen und Untertiteln versehen ist.

Ein weiteres Augenmerk liegt auf den Sendezeiten: Viele der WM‑Spiele fallen wegen der Zeitzonenunterschiede in die späten Abend‑ oder frühen Morgenstunden deutscher Zeit. Dies betrifft insbesondere die Partien der Gruppen A und B, in denen Mannschaften aus Asien, Amerika und Afrika antreten. Zuschauer, die nicht bereit sind, zu diesen ungewöhnlichen Zeiten vor den Bildschirm zu treten, können die Matches im Nachhinein über die Mediatheken von ARD, ZDF und MagentaTV nachholen. Das Finale der WM 2026, das am 19.

Juli im Lusail-Stadion ausgetragen wird, wird sowohl im ZDF als auch im ZDF‑Streaming‑Portal live übertragen, während das exklusive Pre‑Final‑Programm von MagentaTV mit Sonderdokumentationen und Fan‑Interviews ergänzt wird. Insgesamt steht die Fußballwelt vor einer Neuordnung der Einnahmequellen, bei der Pay‑TV‑Anbieter verstärkt in die Berichterstattung eingebunden werden, ohne dabei die grundsätzliche Verpflichtung zu öffentlichen Übertragungen zu vernachlässigen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Weltmeisterschaft 2026 Magentatv Free-TV ARD ZDF

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Nicht alle Spiele im Free-TV, exklusive Partien bei MagentaTVDie WM 2026 wird nicht wie geplant im Free-TV übertragen. Einige Partien werden exklusiv im Pay-TV von MagentaTV gezeigt, darunter alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Wer aber wirklich jedes Spiel der Weltmeisterschaft sehen will, braucht MagentaTV.

Read more »

WM 2026: Nur 60 Spiele im Free-TV - MagentaTV zeigt den Rest exklusivDie Telekom sichert sich die Exklusivrechte für die WM 2026. ARD und ZDF zeigen nur 60 Spiele, darunter alle DFB-Partien. Viele Begegnungen laufen nur bei MagentaTV.

Read more »

WM 2026: MagentaTV zeigt viele Spiele exklusiv - ARD/ZDF mit SublizenzDie Fußball-WM 2026 wird nicht vollständig im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. MagentaTV hält exklusive Rechte für Deutschland-Spiele, Eröffnung, Halbfinals und Finale. ARD und ZDF zeigen 60 Spiele, darunter die Spiele der deutschen Nationalmannschaft aufgrund des Medienstaatsvertrags.

Read more »

WM 2026: Wolff-Christoph Fuss wird Kommentator der Deutschland-Spiele bei MagentaTVDer Streamingdienst MagentaTV hat Wolff-Christoph Fuss als Lead-Kommentator für alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 verpflichtet. ARD und ZDF setzen auf andere Modelle mit ihren Experten.

Read more »