WM 2026: Portugal startet gegen DR Kongo - Ronaldo auf der Jagd nach Titeln

Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft beginnen ihre Weltmeisterschaft 2026 mit einem Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo. Das Team von Trainer Roberto Martínez gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Die DR Kongo reist unter schwierigen Bedingungen an, da sie zuvor eine Ebola-Krise durchgemacht hat und strikte Quarantäneauflagen vor der Einreise in die USA galt. Das Spiel wird live im Free-TV im ZDF gezeigt.

Das Abenteuer Weltmeisterschaft 2026 beginnt für Superstar Cristiano Ronaldo und die portugiesische Nationalmannschaft. Im Auftaktspiel der Gruppe K trifft der Mitfavorit im NRG Stadium in Houston auf die Demokratische Republik Kongo .

Die DR Kongo reist unter extremen Bedingungen an, da sie zuvor eine schwere Ebola-Krise in der Heimat durchgemacht hat und strikte Quarantäneauflagen vor der Einreise in die USA galt. Die portugiesische Startelf besteht aus Diogo Costa im Tor, Joao Cancelo, Tomas Araujo, Renato Veiga und Nuno Mendes in der Verteidigung, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva und Bruno Fernandes im Mittelfeld sowie Pedro Neto und Cristiano Ronaldo im Sturm





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