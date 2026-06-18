WM 2026: Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina heute im Liveticker - Spiel exklusiv bei MagentaTV

Die Schweiz und Bosnien-Herzegowina treffen bei der WM 2026 heute Abend aufeinander. Das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen, sondern wird exklusiv von MagentaTV übertragen. Auf ran.de gibt es einen kostenlosen Liveticker. Zudem blicken wir auf die Historie der Begegnung und die aktuellen Aufstellungen.

Bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft 2026 trifft die Schweiz er Nationalmannschaft heute Abend um 21:00 Uhr auf Bosnien-Herzegowina . Das Spiel wird im Liveticker auf ran.de begleitet. Die Schweiz er Mannschaft unter Trainer Murat Yakin hatte bei der letzten Weltmeisterschaft die K.o.

-Runde erreicht, war aber im Achtelfinale ausgeschieden. Bosnien-Herzegowina sicherte sich seine Teilnahme erst durch einen Sieg im Elfmeterschießen der Playoffs gegen Italien Ende März. Für Bosnien-Herzegowina ist es nach 2014 erst die zweite WM-Teilnahme als eigenständige Nation. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams war ein Testspiel im März 2016, das Bosnien-Herzegowina mit 2:0 gewann.

Die voraussichtliche Aufstellung für Bosnien-Herzegowina zeigt Vasilj im Tor, die Abwehr mit Dedic, Katic, Muharemovic und Kolasinac, das Mittelfeld bilden Memic, Sunjic, Tahirovic und Alajbegovic, im Sturm sollen Demirovic und Dzeko agieren. Die Übertragungsrechte für die gesamte WM 2026 liegen bei MagentaTV. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zeigen zwar große Teile des Turniers im Free-TV, jedoch nicht das Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina. Dieses ist exklusiv auf MagentaTV zu sehen und kann daher nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

Für Fans, die das Spiel nicht live im Fernsehen schauen können, bleibt als Alternative der kostenlose Liveticker auf ran.de, der wie gewohnt eine parallele Berichterstattung bietet





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