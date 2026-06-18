WM 2026: Schweiz unter Druck - Xhaka und Embolo müssen gegen Bosnien liefern

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar steht die Schweizer Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina unter Zugzwang. Auch Tschechien und Südafrika kämpfen nach Niederlagen zum Auftakt um den ersten Punkt. In Gruppe B folgt später ein Schlüsselduell.

Die Schweiz er Nationalmannschaft steht nach ihrem enttäuschenden Unentschieden zum Auftakt gegen Katar unter Zugzwang. Im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 in Gruppe A trifft die Mannschaft um die Stars Granit Xhaka und Breel Embolo auf Bosnien-Herzegowina .

Beide Teams holten am ersten Spieltag nur einen Punkt und wollen nun dringend den ersten Sieg, um die Chancen auf das Achtelfinale zu wahren. Die Eidgenossen kamen als klarer Favorit nicht über ein 1:1 gegen den Fußballzwerg Katar hinaus und sorgten dabei sogar für ein kurioses Eigentor. Bosnien-Herzegowina erkämpfte sich dank einer starken defensiven Leistung ein 1:1-Remis gegen Gastgeber Kanada, zeigte dabei aber offensiv限制ige Schwächen.

Für die Bosnier ist die bloße WM-Teilnahme schon ein großer Erfolg, doch nach dem ersten Punkt soll nun der erste Dreier folgen. Die Schweiz hingegen muss liefern, um den hohen Erwartungen im eigenen Land gerecht zu werden. Parallel dazu bestreitet Tschechien sein zweites Spiel gegen Südafrika. Die Tschechen verloren ihr Auftaktspiel gegen Südkorea trotz Führung noch mit 1:2 und müssen nun punkten, um nicht früh unter Druck zu geraten.

Südafrika verlor das Eröffnungsspiel gegen Mexiko mit 0:2 und muss zudem auf zwei gesperrte Spieler verzichten. In Gruppe B steht später ein richtungsweisendes Duell auf dem Programm





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WM 2026 Schweiz Bosnien-Herzegowina Tschechien Südafrika Gruppe A Granit Xhaka Breel Embolo

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