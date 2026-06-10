WM 2026: Spanien gegen Kap Verde - Live im Free-TV und im Joyn-Livestream

Die erste Partie der WM 2026 findet am 15. Juni statt und wird live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV, und ausgewählte Partien werden auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Der WM-Auftakt der Spanier findet bereits um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt, und ein kostenloser Liveticker auf ran.de gibt es wie gewohnt.

Die WM 2026 startet am 15. Juni mit der Partie zwischen Spanien und Kap Verde . Spanien wird als Favorit erwartet, unterstützt von Stars wie Kap Verde , das erstmals bei einer WM-Endrunde mit dabei ist.

In der WM-Quali setzte sich die Auswahl unter anderem in einer Gruppe mit Kamerun durch und schaffte so eine Sensation. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV, und ausgewählte Partien werden auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Der WM-Auftakt der Spanier findet bereits um 18:00 Uhr deutscher Zeit statt, und ein kostenloser Liveticker auf ran.de gibt es wie gewohnt





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