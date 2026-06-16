Die Kader der vier Teams in der Gruppe H der WM 2026

Spanien , Kap Verde , Saudi-Arabien und Uruguay spielen bei der WM 2026 in der Gruppe H gegeneinander. Hier erfahren Sie mehr über die Kader der vier Teams.

Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay spielen bei der WM 2026 in der Gruppe H gegeneinander. Das Bild zeigt Spaniens Trainer Luis De La Fuente bei der WM-Qualifikation im Spiel Spanien - Türkei im Konya-Büyüksehir-Stadion im September 2025. Zeitverschiebung nach Nordamerikasteht schon seit einer Weile fest. Seit dem 2.

Juni 2026 hat nun jede teilnehmende Nationalmannschaft ihre endgültige 26-Mann-Liste bekannt gegeben. In der Gruppe H betrifft das die Länder Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay. Welche Aufstellungen haben die Teams aus der Gruppe H bei der Fußball-WM der Herren 2026? Die Antwort darauf erfahren Sie hier.

Bereits zum 17. Mal tritt die spanische Nationalmannschaft in diesem Jahr bei einer Fußball-Weltmeisterschaft an. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Katar 2022 flog das Team im Achtelfinale gegen Marokko aus dem Turnier. Ob Spanien an den großen WM-Erfolg aus dem Jahr 2010 anknüpfen und sich 2026 den zweiten Weltmeisterschaftstitel sichern kann, bleibt abzuwarten.

Zumindest innerhalb der Gruppe H startet Spanien als klarer Favorit in dieser Weltmeisterschaft. In der Trainer der Mannschaft ist Luis de la Fuente, er folgte Luis Enrique. Luis de la Fuente ist seit 2022 Nationaltrainer und feierte bereits in dieser kurzen Zeit große Erfolge mit dem Team. So wurde er laut Die Nationalmannschaft von Kap Verde schreibt bei der WM 2026 schon vor Beginn des Turniers Fußballgeschichte.

Noch nie zuvor ist es dem Land gelungen, sich für eine Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren, ein Weiterkommen in die K.o. -Phase des Turniers wäre daher eine echte Sensation für die Inselnation. Innerhalb der Gruppe H ist Kap Verde in der FIFA-Weltrangliste mit Platz 69 das Schlusslicht der Gruppe. Da der Abstand zu Saudi-Arabien auf dem 61.

Weltrang jedoch nicht allzu groß ist und durch den neuen Pedro Leitão Brito, besser bekannt unter dem Namen Bubista, ist Trainer der Mannschaft von Kap Verde. Seit 2020 hat er den Posten inne, in dem er die Nationalmannschaft von Kap Verde zur historischen Teilnahme an der WM 2026 führte. In seiner aktiven Spielerkarriere war er laut Saudi-Arabien läuft bei der WM 2026 in Mexiko, Kanada und den USA bereits zum siebten Mal in einer Fußball-Weltmeisterschaft auf.

Zum ersten Mal war das Team bei der WM 1994 dabei. Das beste Ergebnis, das die Nationalmannschaft von Saudi-Arabien dabei bisher im Turnier erreichen konnte, war eine Teilnahme am Achtelfinale. In diesem Jahr stehen die Chancen für Saudi-Arabien nicht schlecht, erneut die K.o. -Phase zu erreichen.

Denn obwohl das Team mit ihrem 61. FIFA-Weltranglistenplatz weit hinter Spanien und Uruguay liegt, kann es auch mit einem guten dritten Platz in Gruppe H in die nächste Runde kommen. Der Trainer der Mannschaft ist Donis, ein 56-jähriger Grieche, der in Deutschland geboren wurde. Er spielte in der griechischen Nationalmannschaft und war fast zehn Jahre als Fußballtrainer in Saudi-Arabien tätig.

Donis hat das Traineramt erst seit dem 23. April 2026 inne und feiert daher bei der WM-Premiere in dieser Rolle. In den Jahren 1930 und 1950 konnte die Nationalmannschaft als Sieger aus dem Turnier hervorgehen. In diesem Jahr ist das Team bereits zum 15.

Mal bei einer WM dabei. Vor Beginn der Spiele rangiert die Mannschaft auf dem 17. Platz der FIFA-Weltrangliste, womit sie zwar nicht als Favorit der Gruppe gilt, jedoch gute Chancen auf ein Weiterkommen ins Sechzehntelfinale hat. Der Trainer der Mannschaft ist Óscar Washington Tabárez, ein erfahrener Trainer, der bereits zum dritten Mal als Nationaltrainer bei einer WM dabei ist.

Nach seiner Teilnahme mit dem argentinischen und chilenischen Nationalteam will er nun mit Uruguay den Titel holen





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