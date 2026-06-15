WM 2026: Spanien startet gegen Kap Verde - Belgien, Saudi-Arabien und Iran im Einsatz

Heute beginnt für Europameister Spanien die WM 2026 mit dem Spiel gegen Neuling Kap Verde. Auch Belgien gegen Ägypten, Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland stehen auf dem Programm.

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher, und der Spielplan ist voller spannender Begegnungen. Am heutigen Tag startet unter anderem Europameister Spanien in das Turnier. Die als "La Furia Roja" bekannte Mannschaft trifft um 18 Uhr auf Kap Verde , einen Neuling in der WM-Geschichte.

Spanien, das zu den großen Favoriten auf den Titel zählt, kann auf eine reiche Geschichte zurückblicken: Der letzte WM-Sieg datiert aus dem Jahr 2010 in Südafrika, als Andrés Iniesta im Finale gegen die Niederlande das entscheidende Tor erzielte. Seitdem hat sich das Team stetig weiterentwickelt, mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern wie Sergio Busquets und jungen Talenten wie Pedri oder Gavi.

Die Qualifikation für die WM 2026 verlief für Spanien souverän: Mit 16 Punkten aus sechs Partien gelang die ungeschlagene Qualifikation unter Trainer Luis de la Fuente, der die Mannschaft zu einem offensiven und kontrollierten Spielstil führt. De la Fuente nahm die Favoritenrolle im Vorfeld an und betonte: "Wir freuen uns sehr, dass das so ist. Das hilft uns sogar, diese WM mit dem Enthusiasmus anzugehen, etwas Bedeutendes zu erreichen.

" Spanien trifft in der Gruppenphase auf Kap Verde, Uruguay und Saudi-Arabien. Die Mannschaft von Kap Verde hingegen sorgte bereits in der Qualifikation für eine große Überraschung. Der Inselstaat setzte sich in einer Gruppe mit Kamerun, einem der afrikanischen Schwergewichte, als Erster durch und schaffte damit die Sensation der erstmaligen WM-Teilnahme. Für die Spieler von Kap Verde ist die WM bereits jetzt ein Triumph, doch sie wollen sich nicht mit der Teilnahme begnügen.

Das Team um ihren Kapitän Ryan Mendes hofft, in der Gruppe für Furore zu sorgen und vielleicht sogar die K.o. -Runde zu erreichen. Trainer Bubista hat eine taktisch disziplinierte Mannschaft geformt, die vor allem durch schnelle Konter gefährlich wird. Das Spiel Spanien gegen Kap Verde wird im Free-TV auf der ARD übertragen, ebenso wie die Partie Belgien gegen Ägypten um 21 Uhr.

Belgien, das in den letzten Jahren mit dem sogenannten "goldenen Generation" um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku oft als Geheimfavorit galt, möchte bei dieser WM endlich den großen Titel holen. Ägypten hingegen ist durch den Verlust von Mohamed Salah geschwächt, der sich kurz vor dem Turnier verletzt hat, aber dennoch eine erfahrene Mannschaft um Mittelfeldspieler Mohamed Elneny. In der Nacht ab 0 Uhr trifft Saudi-Arabien auf Uruguay.

Saudi-Arabien zeigte bei der letzten WM eine starke Leistung gegen den späteren Weltmeister Argentinien, während Uruguay mit einer neuen Generation um Darwin Núñez und Federico Valverde antritt. Um 3 Uhr folgt dann die Partie Iran gegen Neuseeland. Iran ist der asiatische Spitzenreiter, Neuseeland hingegen ein Außenseiter, der sich in der interkontinentalen Play-Offs durchsetzte. Alle genannten Spiele bieten eine Mischung aus Favoriten und Überraschungsteams, was die Vorrunde der WM 2026 zu einem echten Spektakel macht.

Die Fußballwelt blickt gespannt auf diese Begegnungen, denn jede Partie kann die Weichen für den weiteren Turnierverlauf stellen. Die Übertragungen im Free-TV ermöglichen es einem breiten Publikum, die Spiele live zu verfolgen, und die Vorfreude steigt mit jedem Anpfiff. Die ARD zeigt das spanische Duell gegen Kap Verde sowie Belgien gegen Ägypten, während das ZDF später Saudi-Arabien gegen Uruguay und Iran gegen Neuseeland überträgt. Fußballfans in Deutschland und weltweit können sich auf einen ereignisreichen Fußballtag freuen





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