WM 2026: Spanien unter Druck, Sicherheitsvorfall in Kansas City und Schottland-Fans sorgen für Bier-Notstand

Spanien muss nach einem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde gegen Saudi-Arabien gewinnen. Dabei plagen sich Jungstar Lamine Yamal und Nico Williams mit Verletzungen. In Kansas City kommt es zu Schießereien nahe dem englischen WM-Quartier, während japanische Fans wegen ihres Aufräumverhaltens kritisiert werden. Schottische Fans trinken so viel Bier, dass Brauereien Notfalllieferungen schicken müssen.

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika entwickelt sich zu einem Turnier der Gegensätze. Während Spanien nach einem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde unter Druck steht, sorgt ein Sicherheitsvorfall in Kansas City für Unruhe.

Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente muss im zweiten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien unbedingt gewinnen, um die K.o. -Runde nicht zu gefährden. Doch die Personalsituation ist angespannt: Jungstar Lamine Yamal plagt sich mit einer Oberschenkelverletzung herum. Der 18-Jährige vom FC Barcelona gab gegenüber TVE ein klares Statement ab: Es sei noch zu früh für ein komplettes Spiel, da er sich in der Eingewöhnungsphase befinde.

Yamal war gegen Kap Verde in der 71. Minute eingewechselt worden, konnte aber keine Akzente setzen. Nationaltrainer de la Fuente kündigte an, die Situation vor der Partie gegen Saudi-Arabien genau zu bewerten. Auch Nico Williams vom Athletic Bilbao hat mit Problemen am Oberschenkel zu kämpfen, zeigte sich aber optimistisch: Körperlich sei er sogar besser drauf als Yamal.

Man müsse ruhig vorgehen, denn das Team habe hochkarätige Spieler. Die Marschroute ist klar: Wir müssen am Sonntag gewinnen, denn wir gehören zu den Favoriten, betonte Yamal. Unweit des WM-Quartiers der englischen Nationalmannschaft in Kansas City kam es zu mehreren Schießereien. Die Polizei fahndet nach einem 22-Jährigen, der am Dienstagabend an vier verschiedenen Orten das Feuer eröffnet haben soll.

Ein Mensch wurde getötet, vier weitere verletzt. Einer der Tatorte befindet sich auf der Prospect Avenue, nur wenige Kilometer vom Trainingsgelände der Three Lions entfernt. Der Tatverdächtige soll einen Uber-Fahrer beschossen haben, der gerade Fans zum WM-Duell zwischen den USA und England brachte. Polizeichefin Stacey Graves rief die Einwohner zur Vorsicht auf und veröffentlichte ein Fahndungsfoto mit der Bitte, den Notruf zu wählen, falls die Person gesehen wird.

Für die weitere Durchführung der WM und die Sicherheit der Teams bestehe jedoch keine Gefahr, da genügend Beamte im Einsatz seien. Die englische Mannschaft dürfte sich dennoch zunehmend vom Pech verfolgt fühlen: Bereits vor WM-Start waren Ausrüstungsgegenstände im Wert von tausenden Euro gestohlen worden. In der Heimat der japanischen Nationalmannschaft sorgt derweil das Verhalten der männlichen Fans für Diskussionen. Die Bilder der Aufräumarbeiten der Samurai Blue stießen den japanischen Frauen sauer auf.

Im Internet werfen sie den zumeist männlichen Fans vor, sie würden nur aufgrund der TV-Kameras aufräumen, um einen guten Eindruck zu erzeugen. Das vorbildliche Verhalten höre jedoch auf, sobald sie wieder im eigenen Haushalt seien. Unter vielen Posts findet sich der Slogan Please do it at home, der aus einer Plakatkampagne der Tokioter U-Bahn stammt. Begleitet werden die Posts von Statistiken, die zeigen, dass sich japanische Männer im internationalen Vergleich wenig an der Hausarbeit beteiligen.

Ganz anders die schottischen Fans: Die Tartan Army sorgt in Boston für Schlagzeilen. Sie trinken so viel Bier, dass die Brauereien in Notfalllieferungen gehen müssen. Die Boston Beer Co. teilte mit, dass die Schotten von Donnerstag bis Sonntag viermal so viel Bier getrunken hätten wie normalerweise während einer typischen viertägigen Feiertagsphase. Es sei eine Notfalllieferung notwendig geworden.

Paul Morris von der Taverne The White Bull bestätigte: Uns ist alles ausgegangen. Die Fans sind großartig - sie haben Spaß, trinken, feiern. Den 1:0-Auftaktsieg der Schotten gegen Haiti hatten zwischen 40.000 und 50.000 Fans bejubelt. Die WM 2026 bleibt also nicht nur sportlich spannend, sondern auch abseits des Platzes für viele Geschichten gut





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