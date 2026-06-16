WM 2026: Spielorte, Übertragung und deutsche Kommentatoren im Überblick

Die Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Ein Überblick über die 16 Stadien, die deutschen Kommentatoren bei MagentaTV, ARD und ZDF sowie die Besonderheiten der Übertragungsrechte.

Die Fußball - Weltmeisterschaft 2026 wird in den USA , Kanada und Mexiko ausgetragen. Die endgültige Entscheidung über die Spielstätten ist gefallen und führt zu einer historischen Premiere: Erstmals wird eine WM-Endrunde in drei Ländern parallel veranstaltet.

Insgesamt sind 16 Stadien in den drei nordamerikanischen Gastgeberländern vorgesehen. Die Eröffnungsspiele sowie das Finale sind im Mammoth-Stadion in Mexiko-Stadt geplant, während in den Vereinigten Staaten unter anderem die MetLife Arena in New Jersey und das SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, zum Einsatz kommen. Kanada stellt mit dem BMO Field in Toronto und dem Vancouver Stadium zwei Arenen. Die Infrastrukturprojekte in den Gastgeberstädten laufen auf Hochtouren, um den erwarteten hunderttausenden Besuchern gerecht zu werden.

Die Organisatoren betonen die Bedeutung des Events für den regionalen Tourismus und die internationale Wahrnehmung der Gastgeberländer. Gleichzeitig werden Debatten über die Umweltbilanz der Reisetätigkeiten zwischen den weit auseinanderliegenden Austragungsorten geführt. Der DFB hat bereits mit den Vorbereitungen für die deutsche Nationalmannschaft begonnen, die in einer der Gruppen antreten wird. Die deutschen Fans dürfen sich auf eine lange Anreise zu den Spielen einstellen, da die Reiseziele über den gesamten nordamerikanischen Kontinent verteilt sind.

Die Übertragungsrechte in Deutschland sind unterdessen aufgeteilt: MagentaTV zeigt alle Spiele live, während die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF selektiv ausgewählte Partien übertragen. Für die Deutschland-Spiele bei MagentaTV ist Wolff-Christoph Fuss als Hauptkommentator vorgesehen. Bei der ARD wird Tom Bartels den Auftakt gegen Curacao kommentieren, während Philipp Sohmer das letzte Gruppenspiel begleitet.

Das ZDF setzt auf ein anderes Modell: Hier werden Experten wie Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeitpause eingebunden, jedoch keine klassischen Co-Kommentatoren während der Spielhandlungen. Diese Aufteilung spiegelt die verschiedenen Konzepte der Sender wider und bedeutet für die Zuschauer eine Auswahl zwischen durchgehender Live-Berichterstattung und碎片ierteren Highlight-Formaten. Die WM 2026 verspricht, ein logistisches Großprojekt zu werden und neue Maßstäbe in der internationalen Sportberichterstattung zu setzen





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