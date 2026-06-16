WM 2026: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft - Alle Termine und Szenarien

Ab dem 11. Juni 2026 kämpfen erstmals 48 Nationen um den WM-Titel in den USA, Kanada und Mexiko. Die deutsche Mannschaft startet am 14. Juni in Gruppe E gegen machbare Gegner. Wir zeigen den kompletten Spielplan des DFB-Teams, die möglichen Wege durch die K.o.-Phase und die entscheidenden Szenarien für das Achtelfinale.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals mit 48 Nationen ausgetragen und findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Dieses erweiterte Format verspricht ein noch intensiveres Turnier mit mehr Spielen und Überraschungen.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Mission Titelgewinn am 14. Juni. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Die genaue Auslosung der Gruppen erfolgt im Frühjahr 2026, aber die möglichen Kontrahenten stehen bereits fest: Neben Deutschland könnten Teams wie Costa Rica, Neuseeland oder ein afrikanischer Vertreter in der Gruppe sein.

Die DFB-Elf muss von Beginn an konzentriert auftreten, um ein frühes Ausscheiden zu vermeiden. Der komplett Spielplan des DFB-Teams umfasst drei Gruppenspiele. Das erste Spiel findet am 14. Juni statt, der genaue Anstoßtermin wird noch bekannt gegeben.

Die weiteren Partien fallen auf den 18. und 22. Juni. Alle Spiele werden in modernen Stadien in den USA ausgetragen, die für ihre hitzigen Bedingungen bekannt sind. Neben den Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich auch die acht besten Gruppendritten für die K.o.

-Runde. Dies macht die Szenarien für die nächste Runde besonders vielfältig. Deutschland muss daher nicht zwingend Gruppensieger werden, um den Titel zu gewinnen, aber die Platzierung beeinflusst den weiteren Weg erheblich. Sollte Deutschland als Gruppenerster abschließen, trifft die Mannschaft im Achtelfinale am 29.

Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten. Hier könnte ein Schwergewicht wie Brasilien, Argentinien oder Frankreich warten, falls diese ihre Gruppe nicht als Erster beenden. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit Portugal, Uruguay oder Japan potenziell starke Gegner.

Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Achtelfinale unweigerlich ein Gruppensieger - mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie Spanien, England oder die Niederlande. Das Endspiel der WM 2026 findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New York/New Jersey statt. Die deutsche Nationalmannschaft träumt vom vierten Stern, doch der Weg ist steinig.

Die Kaderbekanntgabe aller Teams erfolgt fristgerecht vor dem Turnier: Jede Nation muss bis zum 1. Juni 2026 ihren endgültigen Kader mit 23 Spielern nominieren. Zusammenfassend: Die WM 2026 wird für Deutschland eine Herausforderung mit vielen Unwägbarkeiten. Die Gruppengegner sind schlagbar, aber die K.o.

-Runde birgt große Risiken. Mit einer starken Teamleistung und taktischer Disziplin ist jedoch alles möglich. Die Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Turnier freuen, das die Geschichte des Weltfußballs neu schreiben könnte





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Fußball-WM 2026 Deutsche Nationalmannschaft Gruppe E Spielplan K.O.-Runde

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