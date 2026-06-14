WM 2026: Spielplan, Gruppen und mögliche Gegner der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft startet bei der WM 2026 am 14. Juni in Gruppe E. Der vollständige Spielplan, mögliche Wege durch die K.o.-Phase und potenzielle Gegner im Überblick.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet erstmals mit 48 teilnehmenden Nationen statt und verspricht ein historisches Turnier zu werden. Das deutsche Nationalteam, trainiert von Julian Nagelsmann, startet am 14.

Juni in die Gruppenphase und trifft in Gruppe E auf Gegner, die als machbar, aber keineswegs zu unterschätzen gelten. Für Fans und Analysten bietet sich bereits jetzt die Möglichkeit, die potenziellen Szenarien im neuen Modus zu durchspifen. Neben den Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich auch die acht besten Gruppendritten für das Sechzehntelfinale, was die Wege durch die K.o. -Runde deutlich vielfältiger gestaltet.

Ein erster Platz in der Gruppe würde Deutschland am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston gegen einen der starken Gruppendritten führen, möglicherweise eine fußballerische Großmacht. Bei einem zweiten Platz stünde am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas das Duell mit dem Zweitplatzierten der Gruppe I auf dem Programm, einer Gruppe, die mit topbesetzten Nationen gespickt ist.

Sollte Deutschland als einer der besten Gruppendritten weiterkommen, wäre der Gegner im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger, also eine absolute Top-Nation. Das Finale wird am 19. Juli in New York/New Jersey ausgetragen, womit Deutschland bei optimalem Verlauf gleich mehrere hochkarätige Hürden zu meistern hätte. Die genauen Spieltermine, Anstoßzeiten und die vollständige Liste der möglichen K.o.

-Phase-Gegner werden nach der Auslosung finalisiert. Zudem steht noch die Bekanntgabe der endgültigen Kader aller Teams aus, die für viele Mannschaften bis kurz vor Turnierbeginn andauern kann. Damit steht fest, dass das DFB-Team sowohl in der Gruppenphase als auch im weiteren Verlauf gefordert sein wird, um den fünften WM-Titel zu erringen





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WM 2026 DFB-Team Spielplan Gruppe E K.O.-Phase Gegner

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