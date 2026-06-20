WM 2026: Spielplan, K.o.-Phase und Kader-Nominierungen der deutschen Nationalmannschaft

Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals kämpfen 48 Nationen um den Titel. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in Gruppe E gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Aufgrund des neuen Formats, bei dem auch die acht besten Gruppendritten weiterkommen, ergeben sich vielfältige Szenarien für die K.o.-Phase. Mögliche Achtelfinalgegner reichen von Schwergewichten wie Argentinien bis zu traditionsreichen Teams wie Italien. Die Kadernominierungen aller Teams müssen zu festgelegten Fristen vorliegen. Das Finale wird am 19. Juli in New York/New Jersey ausgetragen.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexico statt. Erstmals nehmen 48 Nationen am Turnier teil, was eine neue Ära des globalen Fußballwettbewerbs einläutet.

Die deutsche Nationalmannschaft, angeführt von Bundestrainer Julian Nagelsmann, startet ihre Kampagne am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel. Das DFB-Team wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Diese Gegner erscheinen lösbar, doch insbesondere die Schweizer Nationalmannschaft, die für ihre organisierte Spielweise bekannt ist, darf nicht unterschätzt werden.

Das neue Format der WM 2026 sieht vor, dass neben den Gruppenersten und -zweiten auch die acht besten Gruppendritten in die K.o. -Phase einziehen. Dadurch ergeben sich vielfältige und komplexe Szenarien für den weiteren Turnierverlauf, die bereits im Voraus sorgfältig analysiert werden müssen. Sollte Deutschland als Gruppensieger hervorgehen, würde das Team im Achtelfinale am 29.

Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der qualifizierten Gruppendritten treffen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen in den anderen Gruppen könnte hier potenziell ein fußballerisches Schwergewicht wie Argentinien oder Brasilien warten, die beide voraussichtlich als Dritte ihrer Gruppen das Achtelfinale erreichen werden. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe E stünde das DFB-Team am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas dem Zweitplatzierten der Gruppe I gegenüber.

In dieser Gruppe befinden sich mit Italien und Ecuador zwei traditionell starke Fußballnationen, wodurch dieses mögliche Aufeinandertreffen besonders anspruchsvoll wäre. Falls Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten die nächste Runde erreicht, ist im Achtelfinale unweigerlich ein Gruppensieger der Gegner. Dann könnten absolute Top-Nationen wie Frankreich, England oder der amtierende Weltmeister Argentinien auf den vierfachen Weltmeister treffen. Die K.o.

-Phase beginnt am 29. Juni mit dem Achtelfinale und gipfelt im Finale am 19. Juli in New York/New Jersey. Zuvor müssen alle teilnehmenden Nationen ihre endgültigen Kader bis zu den von der FIFA festgelegten Terminen nominieren.

Die Frist für die Bekanntgabe der endgültigen 26-köpfigen Spiellisten liegt vor Turnierbeginn, wobei jedes Team bis zu 55 vorläufige Spieler nominieren kann. Die genauen Daten für die Kadernominierungen aller 48 Teams werden von den jeweiligen nationalen Verbänden individuell festgelegt und öffentlich kommuniziert. Für Fans und Medien ist es von großem Interesse, welche Stars und Talente die Trainer für den Kampf um den WM-Pokal berufen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei immer den Entscheidungen des deutschen Bundestrainers, der sein Aufgebot nach den letzten Testspielen im Juni final zusammenstellen wird. Das Turnier verspricht, mit seiner rekordverdächtigen Teilnehmerzahl und der Ausdehnung über drei Kontinente ein weltoffenes und spektakuläres Fußballfest zu werden. Die Spielorte erstrecken sich von Vancouver im Westen Kanadas bis nach Boston an der US-Ostküste sowie von Mexiko-Stadt im Süden bis nach Toronto im Norden, was umfangreiche Reiseaktivitäten für Teams und Fans bedeutet.

Die Zeitzonenunterschiede stellen zudem eine logistische Herausforderung für die weltweite Live-Übertragung dar. Für die deutsche Mannschaft bedeutet die Gruppenkonstellation zunächst, die Pflichtaufgaben gegen Schottland und Ungarn sicher zu gestalten, um dann im Spiel gegen die Schweiz den Gruppensieg anzustreben. Die taktische Vorbereitung unter Nagelsmann, der auf junge Spieler setzt, wird maßgeblich über den Erfolg oder Misserfolg bei dieser historischen WM entscheiden. Die Diskussion um den Ideal-Kader für die deutsche Auswahl begleitet die Mannschaft seit der Nominierung des vorläufigen Aufgebots.

Neben etablierten Kräften wie Joshua Kimmich und Antonio Rüdiger werden auch Neulinge wie der junge Stürmer Karl Toko Ekambi aus dem Kader erwartet, die sich für eine Nominierung empfehlen möchten. Die WM 2026 wird als erste nach der Reform des Teilnehmerfeldes und der Spielformate in die Fußballgeschichte eingehen. Mit 104 Spielen, verteilt auf 16 Spielorte, wird der größte Wettbewerb aller Zeiten ausgetragen.

Für die Fans bedeutet dies mehr Live-Fußball denn je, doch auch eine größere Belastung für die Spieler durch die erhöhte Anzahl an Partien bei teilweise langen Reisen. Deutschland als fußballbegeisterte Nation blickt mit gemischten Gefühlen auf das Turnier, nachdem die Mannschaft bei der WM 2022 bereits in der Vorrunde ausschied. Die Erwartungen an Nagelsmann und sein Team sind hoch, zumal die heimische Bundesliga aktuell viele junge Talente hervorbringt.

Die WM-Partien der deutschen Mannschaft werden voraussichtlich Millionen von Zuschauern vor den Bildschirmen in Deutschland vereinen, sowohl in den öffentlichen Viewings als auch im heimischen Wohnzimmer. Die genauen Fernseh- und Streamingrechte für den deutschen Markt sind bereits seit längerem vergeben und sorgen für eine flächendeckende Übertragung aller Spiele. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die WM 2026 für die deutsche Nationalmannschaft eine historische Chance darstellt, nach dem enttäuschenden Abschneiden in Katar wieder an die Weltspitze zurückzukehren.

Der Spielplan bietet Chancen und Risiken gleichermaßen, und die neuen Formatregeln erfordern eine besonders sorgfältige Planung der K.o. -Phase. Der Fokus liegt nun auf der Nominierung des optimalen Kaders und der taktischen Vorbereitung auf die anspruchsvollen Gruppenspiele, um das ambitionierte Ziel des Titels nicht frühzeitig aus den Augen zu verlieren





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