WM 2026: Spielplan, mögliche K.o.-Phase und alles zur deutschen Nationalmannschaft

Alles Wichtige zum Spielplan der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026, möglichen Routen durch die K.o.-Phase und den neuen Modus mit 48 Teams.

Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 markiert einen historischen Meilenstein, da erstmals 48 Nationen um den begehrten Titel kämpfen werden. Das Turnier, das vom 11. Juni bis zum 19.

Juli in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, verspricht eine bisher nie dagewesene Größe und Komplexität. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt der Weg am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel. Der DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost, wo sie auf Gegner trifft, die als machbar, aber nicht zu unterschätzen gelten.

Die neue Formatierung mit 48 Teilnehmern führt dazu, dass neben den Gruppenersten und -zweiten auch die acht besten Gruppendritten in die K.o. -Phase einziehen. Diese Regel erweitert die Möglichkeiten für德国 und andere Teams erheblich und macht die Berechnung möglicher Begegnungen deutlich vielschichtiger. Sollte Deutschland als Gruppensieger aus Gruppe E hervorgehen, stünde im Sechzehntelfinale am 29.

Juni um 22:30 Uhr in Boston ein Spiel gegen einen der besten Gruppendritten an. Dies könnte je nach Konstellation auch einen fußballerischen Schwergewicht wie Titelverteidiger Argentinien oder Brasilien bedeuten. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe wäre das nächste Spiel für den 30. Juni um 19 Uhr in Dallas angesetzt, wo der Zweitplatzierte der parallelen Gruppe I, möglicherweise Portugal um Star Cristiano Ronaldo, wartet.

Die dritte Möglichkeit, als einer der acht besten Gruppendritten weiterzukommen, führt zwangsläufig im Sechzehntelfinale gegen einen Gruppensieger. Hier könnten absolute Top-Nationen wie Frankreich, England oder Spanien als Gegner in Frage kommen. Jeder dieser Wege birgt unterschiedliche Herausforderungen und potentialsstarke Gegner. Zusätzlich zu den sportlichen Perspektiven ist die WM 2026 auch logistisch ein Großereignis mit Spielen in drei verschiedenen Ländern und mehreren Zeitzonen.

Die deutschen Spiele finden allesamt in den USA statt. Die genauen Spielorte in den USA, darunter New York/New Jersey, Dallas, Boston, Los Angeles, Houston, Kansas City, Miami, Philadelphia, Seattle und San Francisco, sind bereits festgelegt. Die definitiveendgültige Festlegung der Kader und Nominierungen aller teilnehmenden Nationen wird in den Wochen vor Turnierbeginn erfolgen. Der gesamte Spielplan, von der Gruppenphase bis zum Finale am 19.

Juli in East Rutherford, New Jersey, ist bereits seit der Auslosung im Detail bekannt. Für Fans und die deutsche Mannschaft bedeutet dies eine lange und anstrengende Reise durch den nordamerikanischen Kontinent, aber auch die Chance auf einen historischen fünften WM-Titel





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WM 2026 Deutsche Nationalmannschaft DFB Spielplan Gruppe E K.O.-Phase Modus 48 Teams

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