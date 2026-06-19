WM 2026: Spielplan, Übertragung und Experten für das DFB-Team

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus. Alle wichtigen Informationen zum Spielplan der deutschen Nationalmannschaft, den Fernseh- und Streaming-Übertragungen sowie den eingesetzten Kommentatoren und Experten.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals von drei Ländern gemeinsam ausgerichtet: den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. Das Turnier, das vom Juni bis Juli 2026 stattfinden soll, wird in 16 Stadien in diesen drei nordamerikanischen Nationen gespielt.

Die Spielorte umfassen große Fußballarenen und auch einige typische American-Football-Stadien, die für das weltoffene Event angepasst werden. Die Eröffnungsspiele sind für den 10. Juni 2026 geplant, das Finale soll am 19. Juli in New York/New Jersey ausgetragen werden.

Das Teilnehmerfeld wird auf 48 Mannschaften erweitert sein, ein Novum in der WM-Geschichte. Die Nationalmannschaften werden in 16 Gruppen à drei Teams spielen, wobei jeweils die beiden Erstplatzierten ins Achtelfinale einziehen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sein Team bereits für die Qualifikation gemeldet. Als einer der Favoriten geht die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann ins Rennen.

Der genaue Spielplan für die deutsche Nationalmannschaft steht bislang nur teilweise fest. In der Vorrunde wird Deutschland in Gruppe F spielen, gemeinsam mit der Elfenbeinküste, Marokko und einem noch zu ermittelnden Gegner. Das zweite Gruppenspiel der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste ist für den 15. Juni 2026 in einem der US-amerikanischen Stadien angesetzt.

Das ZDF wird dieses Spiel im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, kommentiert wird es von Oliver Schmidt. Für die übrigen Spiele der deutschen Mannschaft sichert sich das Publikum seine Informationen bei MagentaTV, das alle 104 WM-Spiele live zeigt. Dort wird Wolff-Christoph als der Stimme der deutschen Spiele fungieren.

Darüber hinaus setzt MagentaTV auf Leverkusen-Profi Robert Andrich als Co-Kommentator, der nah am Geschehen sein soll. Die ARD hat für ihre Berichterstattung die prominenten Experten Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger verpflichtet. Inwieweit sie als Co-Kommentatoren eingesetzt werden, ist noch nicht endgültig geklärt. Das ZDF wiederum verzichtet auf eine klassische Nebenmoderation, bindet seine Experten stattdessen in Vor- und Nachberichterstattung sowie in der Halbzeitpause ein.

Jürgen Klopp oder Thomas Müller könnten als weitereüberraschungsgäste in den verschiedenen Formaten auftauchen, wobei hier noch keine verbindlichen Zusagen vorliegen. Die WM 2026 verspricht somit nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch eine multimediale Berichterstattung auf verschiedenen Sendern und Plattformen





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