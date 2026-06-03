WM 2026: Spielplan und mögliche K.o.-Phase der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Hier finden Sie den kompletten Spielplan des DFB-Teams, die Gegner in Gruppe E und alle möglichen Szenarien für die K.o.-Runde mit 48 teilnehmenden Nationen.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball - Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko statt. Erstmals nehmen 48 Nationen teil, was den Wettbewerb deutlich vergrößert und neue strategische Möglichkeiten eröffnet.

Die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 14. Juni in das Turnier. Die Auslosung platzierte das DFB-Team in Gruppe E, wo es auf vergleichsweise lösbare, aber dennoch anspruchsvolle Gegner trifft. Aufgrund des neuen Formats mit 48 Mannschaften qualifizieren sich nicht nur die besten beiden Teams jeder Gruppe für das Achtelfinale, sondern auch die acht besten Gruppendritten.

Diese Regelung erhöht die Komplexität der möglichen K.o. -Phasen-Szenarien und erfordert eine flexible Planung. Sollte Deutschland als Gruppensieger hervorgehen, tritt die Mannschaft am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston gegen einen der besten Gruppendritten an.

Je nachdem welche Teams diese Platzierung erreichen, könnte bereits in dieser Runde ein hochkarätiger Gegner warten. Bei einem zweiten Platz in Gruppe E steht am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas das Spiel gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I auf dem Programm. In dieser Gruppe befinden sich mit Spanien und Kroatien zwei europäische Fußballgrößen, wodurch das Aufeinandertreffen besonders brisant werden könnte.

Falls Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten das Achtelfinale erreicht, wartet unweigerlich ein Gruppensieger als Kontrahent. In diesem Fall wären mögliche Gegner traditionsreiche Fußballnationen wie Brasilien, Argentinien, Frankreich oder England, was eine äußerst schwierige Aufgabe darstellen würde. Das Endspiel des Turniers findet am 19. Juli in New York/New Jersey statt.

Zusätzlich zu den sportlichen Perspektiven umfasst das Event umfangreiche Vorbereitungen, darunter die Bekanntgabe der endgültigen Kader und Nominierungen aller teilnehmenden Teams zu festgelegten Zeitpunkten. Der vollständige Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und den möglichen Wegen durch die K.o. -Phase bietet deutschen Fans eine umfassende Orientierung für die WM 2026





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Deutsche Nationalmannschaft DFB-Team Spielplan Gruppe E K.O.-Phase 48 Teams Weltmeisterschaft Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

French Open 2026: Spielplan und Termine – Wann spielt Zverev?Auch in diesem Jahr finden die French Open als zweites Tennisturnier der Grand-Slam-Reihe statt. Alle Infos rund um Termin, Spielplan und Tickets gibt es hier.

Read more »

WM 2026: Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und Anstoßzeiten beim TurnierHier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.

Read more »

WM 2026: Spielplan der deutschen Nationalmannschaft - Alle Termine, Gegner und mögliche Wege durch die KO-PhaseDie deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in die WM 2026. In Gruppe E trifft das Team auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Durch den neuen Modus mit 48 Teams haben auch die besten Gruppendritten eine Chance auf das Achtelfinale. Je nach Abschneiden warten im Sechzehntelfinale möglicherweise Top-Nationen wie Spanien, Italien oder Argentinien. Der endgültige Spielplan mit allen Anstoßzeiten und möglichen KO-Spielen von den Sechzehntelfinals bis zum Finale am 19. Juli in New York/New Jersey.

Read more »

NASDAQ-Aktie Amazon vor Prime Day 2026: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuenAmazon hat den Prime Day 2026 für den 23. bis 26. Juni angekündigt und holt das Rabattereignis damit früher ins Jahr als gewohnt.

Read more »