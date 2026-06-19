WM 2026: Spielplan und mögliche Wege des DFB-Teams durch das Turnier

Die erste 48-Nationen-WM wirft ihre Schatten voraus: Informationen zum Spielplan der deutschen Nationalmannschaft, den möglichen Achtelfinalgegnern und den Besonderheiten des neuen Formats.

Vom 11. Juni bis 19. Juli 2025 findet die erste Fußball-Weltmeisterschaft statt, die mit 48 teilnehmenden Nationen ein neues Format präsentiert. Das Turnier wird in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen, wobei die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel am 14.

Juni bestreitet. Der nachfolgende Spielplan des DFB-Teams umfasst sämtliche Begegnungen, Anstoßzeiten und die möglichen Wege durch die K.-o. -Phase. Deutschland wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf Gegner, die als machbar, aber nicht zu unterschätzen eingestuft werden.

Im neu geschaffenen Modus qualifizieren sich neben den Gruppenersten und -zweiten auch die acht besten Gruppendritten für das Achtelfinale, was eine Vielzahl von Szenarien für die K.-o. -Runde ermöglicht. Im Falle des Gruppensieges würde die deutsche Mannschaft am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen.

Je nach Konstellation könnte dabei bereits in dieser Runde ein Fußball-Schwergewicht warten. Sollte Deutschland als Gruppenzweiter abschließen, stünde am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas das Spiel gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I an, in der sich unter anderem namhafte Teams befinden. Falls die DFB-Auswahl als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommt, ist im Achtelfinale unweigerlich ein Gruppensieger als Gegner fest eingeplant, wären doch dann Top-Nationen wie etwa Titelverteidiger oder frühere Weltmeister mögliche Kontrahenten.

Das Finale wird am 19. Juli in New York/New Jersey ausgetragen. Neben dem sportlichen Wettbewerb gibt es organisationale Aspekte zu beachten: Die Kadernominierungen aller Teams müssen bis zu einem festgelegten Termin erfolgen, wobei die Verbände ihre Aufgebote zu unterschiedlichen Zeitpunkten bekanntgeben. Die WM 2026 stellt hinsichtlich des Teilnehmerfeldes, des Spielplans und der Reisebelastung für die Mannschaften eine besondere Herausforderung dar, da die Spiele über drei Länder und mehrere Zeitzonen verteilt sind.

Für deutsche Fans bedeutet die Ausrichtung in Nordamerika lange Anreisewege und frühe Spielzeiten aufgrund der Zeitverschiebung





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