WM 2026: Spielplan und Übertragungsdetails der frühen Spiele

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat begonnen, mit ersten Partien in den frühen Morgenstunden. Im Fokus stehen die Spiele von Südkorea gegen Tschechien sowie Kanadas Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina. Zudem gibt es Informationen zur Eröffnungsfeier und den TV-Übertragungsoptionen.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 ist bereits in vollem Gange, wobei die ersten Begegnungen in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit stattfanden. Das zweite Spiel des Turniers zwischen Südkorea und Tschechien wurde bereits in der Nacht zum Freitag ausgetragen und markierte den Beginn der gruppenphase für beide Mannschaften.

Südkorea, das zum elften Mal an einer WM teilnimmt, erreichte seinen größten Erfolg mit dem vierten Platz bei der gemeinsamen Heim-WM mit Japan im Jahr 2002. Tschechien hingegen steht nach 20 Jahren wieder auf der WM-Bühne, was für die Mannschaft ein besonderes Ereignis darstellt. Die Partie fand im Estadio Guadalajara in Zapopan statt und war für deutsche Fans bereits um 4 Uhr morgens zu verfolgen.

Am Freitagabend folgte dann der Auftakt des Mitgastgebers Kanada gegen Bosnien-Herzegowina, das um 21 Uhr deutscher Zeit im Toronto Stadium angepfiffen wurde. Diese Begegnung war gleichzeitig der zweite WM-Start für Kanada, das nach 1986 und 2022 zum dritten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt und bisher stets in der Vorrunde scheiterte. Bosnien-Herzegowina qualifizierte sich erst zum zweiten Mal für eine WM, nachdem dasTeam 2014 in Brasilien die Gruppenphase als Dritter hinter Argentinien und Nigeria beendet hatte.

Die jüngste Qualifikation war von großer Euphorie begleitet, nachdem Bosnien im Play-off gegen Italien das Elfmeterschießen klar gewonnen hatte. Vor dem Spiel fand in Toronto eine aufwendige Eröffnungsfeier statt, die zweite des Turniers, bei der kanadische Künstler wie Alanis Morissette, Michael Bublé und Alessia Cara auftraten. Für die deutsche Fernsehzuschauer gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Spiele zu verfolgen. Das Spiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina war sowohl im kostenpflichtigen MagentaTV als auch im frei empfangbaren Fernsehen der ARD zu sehen.

Zudem bot Sportschau.de einen kostenlosen Livestream an. MagentaTV sicherte sich die exklusiven Übertragungsrechte für einige Spiele, darunter auch das Spiel der USA gegen Paraguay, das in der Nacht zum Samstag um 3 Uhr deutscher Zeit begann. Die USA bestreiten als dritter Mitgastgeber der WM 2026 ihr erstes Spiel gegen Paraguay. Die frühen Startzeiten vieler Partien sind auf den Gastgebern Nordamerika zurückzuführen, was für europäische Fans ungewöhnliche Sendezeiten bedeutet.

Die WM 2026 wird gemeinschaftlich von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet und umfasst 48 Mannschaften, die in 16 Stadien über drei Länder verteilt spielen werden





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 Fußball Südkorea Tschechien Kanada Bosnien-Herzegowina Fernsehübertragung ARD Magentatv

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue BaFin-Testpflicht für Turbo-Zertifikate ab 2026 und HSBC Marktbeobachtung Mai 2026Ab Juni 2026 müssen Anleger halbjährlich einen Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. HSBC erweitert seine Masterclass um ein BaFin-Test-Kapitel und veröffentlicht zudem die Marktbeobachtung Mai 2026 zum Thema Reisen unter geopolitischem Druck.

Read more »

WM-Spielplan 2026 als PDF zum Downloaden und Ausdrucken: Alle Termine und Uhrzeiten der Fußball-WeltmeisterschaftDie Fußball-WM findet 2026 in Kanada, Mexiko und den USA statt. Wegen der Zeitverschiebung werden einige Spiele hierzulande erst nachts gezeigt. Die Uhrzeiten erfahren Sie im WM-Spielplan zum Ausdrucken.

Read more »

Usbekistan bei der WM 2026: Kader, Spielplan, TrainerKader, Spielplan, Trainer – alles Wichtige zu Usbekistan vor der WM.

Read more »

DFB-Team für WM 2026: Spielplan, Gegner und SzenarienDie deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni in das WM-Turnier 2026. Der DFB-Team-Spielplan mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase ist hier zu finden. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare Gegner. Bundestrainer Hans-Dieter Flick führt die Mannschaft.

Read more »