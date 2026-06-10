WM 2026: Sportmediziner warnen vor Hitz extremes und gesundheitlichen Risiken

Experten befürchten gesundheitliche Gefahren für Spieler bei der WM 2026 in Nordamerika wegen extremer Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit, großer Höhen und Gewitter. Maßnahmen wie Trinkpausen sind geplant.

Die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko steht unter dem Vorzeichen extremer Wetterbedingungen. Mediziner warnen vor gesundheitlichen Risiken für die Spieler. Sport mediziner Hans-Georg Predel von der Deutschen Sport hochschule Köln betont, dass besonders die Kombination aus hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, vielen Reisen und einem dichten Spielplan gefährlich sei.

Mögliche Folgen sind Dehydrierung, Elektrolytverluste, Muskelkrämpfe, Kreislaufprobleme und im schlimmsten Fall ein lebensbedrohlicher hitzebedingter Zusammenbruch. In Städten wie Dallas, Los Angeles, Houston und Atlanta können geschlossene Stadiondächer einen gewissen Schutz bieten, während Orte wie Miami und Monterrey wegen des tropischen Klimas als besonders kritisch gelten. Mexiko-Stadt bringt eine zusätzliche Herausforderung mit sich: die Höhenlage von über 2000 Metern verringert den Sauerstoffpartialdruck, was Ausdauer und Erholung der Spieler erheblich beeinträchtigen kann.

Darüber hinaus sind einige Spielorte in Florida, Atlanta und Kansas City für plötzliche Gewitter anfällig. Bei Blitzeinschlägen im Umkreis von 13 Kilometern wird das Spiel sofort für mindestens 30 Minuten unterbrochen. Bereits jetzt zeigen sich Auswirkungen auf die Mannschaften. Die norwegische Nationalmannschaft, deren Superstar Erling Haaland in Greensboro im Trainingslager ist, musste eine Trainingseinheit wegen der Hitze vorzeitig beenden.

Sein Teamkollege Sander Berge betont die Notwendigkeit, sich täglich an die Hitze zu gewöhnen. Der Engländer Ollie Watkins äußert sich deutlicher: Es sei einfach "zu heiß". Ein Vorbild für das, was kommen könnte, war die Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in den USA, bei der sechs Spiele wegen extremer Hitze unterbrochen wurden, mit Pausen von 40 Minuten bis zu zwei Stunden. Die FIFA hat daher vorsorglich angekündigt, dass es in jedem Spiel in jeder Halbzeit eine offizielle Trinkpause geben wird





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