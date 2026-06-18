WM 2026: Stadien in Kanada, Mexiko und USA stehen fest

Die Stadien für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sind nun festgelegt.

Die WM 2026 findet in den USA , Kanada und Mexiko statt. Die Stadien für die Endrunde sind nun festgelegt. Das ZDF überträgt in der Vorrunde nur ein Spiel des DFB-Teams - das Duell Deutschland vs. Elfenbeinküste wird von Oliver Schmidt kommentiert.

Neben ihm wird das Spiel auf ARD von Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger co-kommentiert. Das ZDF verzichtet auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen. Neben Deutschland und Elfenbeinküste treten noch mehrere Mannschaften in der Vorrunde an, darunter die Auswahlmannschaften aus Marokko, Costa Rica und Japan. Die deutschen Fußballfans können das Spiel deutschlandweit im Free-TV und im Stream folgen.

Für das erste Spiel des DFB-Teams steht der Telekom-Sender an diesem Tag ein eigenes Studio in New York ein. Für jedes Spiel gibt es einen umfassenden Live-Ticker mit allen wichtigen Ergebnissen, Statistiken und Co





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