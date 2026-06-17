WM 2026: Stadien, Kommentatoren und Deutschlands Chancen

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: Stadien stehen fest, deutsche TV-Übertragung mit bekannten Kommentatoren und eine Analyse des deutschen Auftaktsiegs.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals in drei Ländern ausgetragen: den USA, Kanada und Mexiko. Die Stadien für das Turnier stehen bereits fest, und sie versprechen ein spektakuläres Turnier.

Insgesamt werden 16 Arenen in den drei Gastgeberländern genutzt, darunter berühmte Stadien wie das MetLife Stadium in New York/New Jersey, das SoFi Stadium in Los Angeles und das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Die Austragungsorte verteilen sich über den gesamten Kontinent, sodass die Fans weite Reisen unternehmen müssen, um alle Spiele zu verfolgen. Die Eröffnungspartie und das Finale werden in den USA stattfinden, wobei das Finale im AT&T Stadium in Arlington, Texas, geplant ist.

Die genauen Spielpläne und die Verteilung der Spiele auf die einzelnen Stadien werden noch bekannt gegeben. Die deutsche Nationalmannschaft startet mit viel Optimismus in das Turnier, nachdem sie sich souverän für die WM qualifiziert hat. Die ersten Spiele der Deutschen werden live im Free-TV und bei Streamingdiensten übertragen. Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragungsrechte, wobei die ARD unter anderem Tom Bartels als Kommentator für das Auftaktspiel gegen Curacao einsetzt.

Philipp Sohmer kommentiert das abschließende Gruppenspiel. Bei MagentaTV, das alle Spiele zeigt, ist Wolff-Christoph Fuß die Stimme für die Deutschland-Spiele. Er ist bekannt für seine leidenschaftlichen und detailreichen Kommentare. Die Co-Kommentatoren bei der ARD sind Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger, die phasenweise oder dauerhaft zum Einsatz kommen.

Das ZDF hingegen verzichtet auf eine klassische Co-Moderation, lässt aber Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen. Ein besonderes Highlight ist der Kommentar zur Bedeutung des deutschen Auftaktsiegs. Nach einer Blamage Spaniens wird diskutiert, wie viel dieser Sieg wirklich wert ist. Die deutschen Fans hoffen, dass die Mannschaft an die Erfolge vergangener Turniere anknüpfen kann.

Die WM 2026 verspricht ein Festival des Fußballs zu werden, mit hochmodernen Stadien und einer Atmosphäre, die die Herzen der Fans höher schlagen lässt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Vorfreude steigt. Die gesamte Fußballwelt blickt gespannt auf Nordamerika, wo im Juni und Juli 2026 der nächste Weltmeister ermittelt wird. Die deutsche Mannschaft wird alles geben, um nach dem Titel 2014 erneut ganz oben zu stehen.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Mannschaft bereit ist für die Herausforderungen in den neuen, beeindruckenden Stadien





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