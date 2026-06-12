WM 2026: Start mit Trikot-Chaos, prominenten Experten und politischer Kritik

Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika beginnt mit einigen Überraschungen. Während der Deutsche Fußball-Bund mit Lieferproblemen bei personalisierten Trikots kämpft, sorgen Thomas Müller und Jürgen Klopp als lockere TV-Experten für Aufsehen. Ekuadors Präsident will Bier billiger machen, Christian Streich kritisiert die Nähe von FIFA und Donald Trump, und Brasilien trauert um Legende Brito. Zudem steht Norwegens Star Erling Haaland noch im Zeichen des Stanley Cup, während Spaniens Jungtalent Lamine Yamal sein Comeback vorbereitet.

Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist gestartet - und liefert schon in den ersten Stunden und Tagen reichlich Gesprächsstoff. Von bitteren Ausfällen über kuriose Maskottchen-Suchen bis zu den ersten sportlichen Entscheidungen: Bei personalisierten DFB-Trikots kam es zu Lieferverzögerungen.

Laut DFB fehlten zeitweise Buchstaben und Nummern für die Beflockung. Der Verband teilte mit: Es tut uns leid, dass einige unserer Fans länger als erwartet auf ihre Bestellung warten mussten. Inzwischen sei das Problem behoben. Hintergrund: Die Nachfrage nach personalisierten Trikots war fast dreimal so hoch wie von Fanshop-Betreiber Fanatics erwartet.

Noch vor dem Anpfiff des WM-Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika sorgten Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) für die ersten Lacher des Turniers. Der Weltmeister von 2014 und der frühere Liverpool-Coach geben bei der WM 2026 ihr Debüt als Experten bei MagentaTV. Gemeinsam mit Torwart-Legende Peter Schmeichel (62) und Mexikos Rekordtorjäger Chicharito (38) standen sie vor den Kameras.

Dabei fiel sofort ein Unterschied auf: Während Schmeichel und Chicharito im Anzug mit Krawatte erschienen, setzten Müller und Klopp auf einen deutlich lässigeren Look in dunklen Shirts. WM-Stürmer Michael Gregoritsch (32) hat seine Zukunft noch vor dem Turnier geklärt. Der FC Augsburg zieht die Kaufoption für den österreichischen Nationalspieler und verpflichtet ihn fest. Der zuletzt von Brøndby IF ausgeliehene Angreifer unterschreibt bis 2027, dazu gibt es eine Option auf ein weiteres Jahr.

Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 17 Spielen überzeugte Gregoritsch in der Rückrunde. Aktuell bereitet er sich mit Österreich auf die WM vor. Bei der Heim-EM 2024 war Kanarienvogel Ringo der heimliche Star. Für die WM in den USA gibt es bislang noch keinen tierischen Liebling.

Nationalspieler David Raum nimmt die Suche gelassen. Über das Teamquartier in Winston-Salem sagt er: Wir sind ja hier in der Natur, vielleicht läuft uns irgendwas zu. Spaniens Wunderkind Lamine Yamal (18) wurde vor dem WM-Start beim Einkaufen in einem Walmart im US-Bundesstaat Georgia gesichtet. Ein Video auf X zeigt den Barcelona-Star ganz entspannt mit seinen Einkäufen - ohne Fan-Andrang oder Selfies.

Dabei hofft Spanien bei der WM auf den Offensiv-Star. Nach einem Muskelfaserriss arbeitet Yamal am Comeback. Barcelona soll darauf drängen, ihn beim Auftakt gegen Kap Verde nur kurz einzusetzen. Christian Streich teilt zum WM-Start gegen FIFA-Boss Gianni Infantino (56) und US-Präsident Donald Trump (79) aus.

Im kicker kritisiert der Ex-Freiburg-Trainer die enge Verbindung der beiden scharf. Streich sagt: Machenschaften, die früher versteckt im Hintergrund stattgefunden haben, werden jetzt vollkommen öffentlich dargestellt. Für den 61-Jährigen sind die FIFA-Präsenz im Trump Tower und der neue FIFA-Friedenspreis für Trump ein bedenklicher Schulterschluss von Fußball, Macht und Geld. Ecuadors Präsident Daniel Noboa (38) will die sogenannte Sondergenusssteuer während des Turniers vorübergehend aussetzen.

Dadurch soll Bier um mehr als 20 Prozent günstiger werden. Auch Wein soll billiger werden. Noboa verkündete die Maßnahme im gelben Trikot der Nationalmannschaft. Dazu sagte er: Wir sind ein Fußballland.

Der Präsident setzt große Hoffnungen in sein Team und glaubt, dass Ecuador bei der Weltmeisterschaft sehr weit kommen kann. Am Sonntag starten die Südamerikaner in Philadelphia gegen die Elfenbeinküste ins Turnier. Ecuador gehört zudem zu den Vorrundengegnern der DFB-Elf. Norwegens Star-Stürmer Erling Haaland (25) saß am Donnerstagabend beim fünften Spiel der Stanley Cup Finals in Carolina auf der Tribüne.

Vor den Augen des Torjägers besiegten die Carolina Hurricanes die Las Vegas Golden Knights mit 4:2. In der Best-of-Seven-Serie führt Carolina damit 3:2 und ist nur noch einen Sieg vom NHL-Titel entfernt. Für Haaland wird es bald wieder ernst: Norwegen startet am kommenden Mittwoch (0 Uhr, Magenta) in Boston gegen den Irak in die WM. Danach warten Frankreich und Senegal.

Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sind erstmals 48 Nationen dabei. Der Weltmeister-Trainer von 2014, Joachim Löw (66), sagt bei RTL: Ich bin kein Befürworter von dieser WM. Ich habe immer gesagt, ich fand den Modus mit 32 Mannschaften gut. Für den 66-Jährigen verliert die Vorrunde durch die Aufstockung an Reiz.

Schließlich schaffen es nun auch acht Gruppendritte in die K.o. -Runde. Die brasilianische Fußball-Legende Brito ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilte der brasilianische Fußballverband mit.

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Innenverteidiger gehörte zur legendären Seleção, die 1970 den WM-Titel gewann. Für Brasilien bestritt Brito zwischen 1964 und 1972 insgesamt 61 Länderspiele. Verbandspräsident Samir Xaud würdigte den früheren Nationalspieler mit bewegenden Worten: Brito hat uns als einer der größten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fußballs verlassen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WM 2026 FIFA Weltmeisterschaft DFB Trikots Thomas Müller Jürgen Klopp Michael Gregoritsch Lamine Yamal Christian Streich Daniel Noboa Ecuador Erling Haaland Stanley Cup Brito Brasilien 48 Mannschaften FIFA Infantino Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue BaFin-Testpflicht für Turbo-Zertifikate ab 2026 und HSBC Marktbeobachtung Mai 2026Ab Juni 2026 müssen Anleger halbjährlich einen Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. HSBC erweitert seine Masterclass um ein BaFin-Test-Kapitel und veröffentlicht zudem die Marktbeobachtung Mai 2026 zum Thema Reisen unter geopolitischem Druck.

Read more »

Fifa-WM 2026: Größtes und lukrativste Sportereignis aller Zeiten mit hohem CO₂-AusstoßDie Fifa-WM 2026 wird zum größten und womöglich lukrativsten Sportereignis aller Zeiten. Der CO₂-Ausstoß wird einen Negativrekord für Sportevents aufstellen. Anders als bei den Olympischen Spielen, bei denen der CO₂-Fußabdruck bei den letzten Malen immer weiter verringert wurde, ist bei der Fifa-WM der Männer das Gegenteil der Fall. Die WM-Emissionen dürften sich auf fünf bis neun Millionen Tonnen CO₂ belaufen. Bemerkenswert: Alle 16 WM-Stadien existierten bereits. Somit fiel kein zusätzlicher CO₂-Ausstoß für den Bau an, wie es bei anderen Weltmeisterschaften der Fall war. Vielmehr sind es die Distanzen zwischen den Spielorten, die zurückgelegt werden müssen. Mit Mexiko, Kanada und den USA sind drei riesige Länder Ausrichter und erfordern viele Reisekilometer für Teams, Funktionäre und Fans per Flugzeug – die ohnehin größte CO₂-Quelle bei Sportereignissen.

Read more »

Iran droht FIFA mit Spielabbrüchen bei WM 2026 bei ProtestenDer iranische Sportminister hat der FIFA mit Spielabbrüchen gedroht, falls es während der WM 2026 zu Protesten gegen die Regierung oder zur Nutzung der alten persischen Flagge kommt. Zwei Spiele des Iran finden in Los Angeles statt, wo die Diaspora Proteste plant.

Read more »

Fifa-KI und Abseitstechnologie: Diese Technik ist neu bei der WM 2026Bei der Weltmeisterschaft bekommen Schiedsrichter, Teams und Fans neue technische Hilfen. Was Abseitsassistent, Ball-Aus-Erkennung, Ref-Cam und KI jetzt leisten sollen.

Read more »