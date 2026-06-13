WM 2026: Ticketpreise, Transportkosten und Stadionauslastung sorgen für Unmut

Die FIFA steht während der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wegen hoher Ticket- und Transportpreise sowie umstrittener Zuschauerzahlen in der Kritik. Fans beklagen extreme Kostenbelastungen, während der Verband kreative Erklärungen für leere Stadien bietet. Trotz Rekordeinnahmen droht der Sport seine Massenattraktivität zu verlieren.

Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ausgetragen und findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt. Bereits im Vorfeld des Turniers steht der Weltverband wegen mehrerer Entscheidungen und Vorkommnisse in der Kritik, insbesondere was die Kostenbelastung für Fans betrifft.

Zu den größten Kritikpunkten zählen die extrem hohen Ticketpreise, aber auch die erheblichen Ausgaben für Transportmittel, Unterkünfte und weitere Dienstleistungen während der WM. Ein besonders kontroverses Thema ist die Ticketpreisentwicklung, bei der Preise für Spiele der Gruppenphase ab circa 60 Euro beginnen, während Finaltickets in Top-Kategorien deutlich über 10.000 Euro kosten.

Zudem erlaubt die FIFA den Weiterverkauf von Karten auf einer offiziellen Plattform zu beliebigen Preisen, was zu noch höheren Marktpreisen führt und von vielen Fans als ausbeuterisch wahrgenommen wird. Der deutsche Nationaltrainer Julian Nagelsmann äußerte sich besorgt über diese Entwicklung und betonte, dass Fußball für die breite Masse leistbar bleiben müsse, um seine emotionale Anziehungskraft und Wertigkeit nicht zu verlieren.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass er als Trainer keinen Einfluss auf die Preisgestaltung habe und diese Thematik als "extrem schwierig" einstufte. Neben den Ticketpreisen sorgen auch die Transportkosten für massive Unzufriedenheit unter den Anhängern. Während der übliche Fahrpreis für eine 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey lediglich 12,90 US-Dollar beträgt, wurde der Preis für die Hin- und Rückfahrt während der WM zunächst auf 150 US-Dollar erhöht, was zu öffentlicher Empörung führte.

Nach massiver Kritik, auch aus der Politik, senkte das Verkehrsunternehmen NJ Transit den Preis auf 105 US-Dollar (etwa 90 Euro). Dennoch bleibt diese Summe im Vergleich zum Normalpreis stark erhöht. Insgesamt stehen für jedes der acht WM-Spiele in New Jersey, einschließlich des Finals, nur 40.000 Zugtickets zur Verfügung, während das Stadion Kapazitäten für 82.500 Zuschauer bietet.

Die Gouverneurin von New Jersey, Mikie Sherrill, forderte das Unternehmen auf, private Sponsoren und alternative Finanzierungsquellen zu suchen, um die Kosten für Fans weiter zu senken. Die FIFA hatte zuvor Anträge der US-Politik abgelehnt, die Transportkosten für Fans zu übernehmen. Stattdessen verwies der Weltverband auf ursprüngliche Vereinbarungen, die einen kostenlosen Transport vorsahen, die nach einer Neuverhandlung in ein "Selbstkostenprinzip" umgewandelt wurden.

Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in anderen Spielorten: In Boston werden 95 US-Dollar (circa 80 Euro) für die Bus-Hin- und Rückfahrt berechnet, während die Bahn auf 80 US-Dollar (etwa 68 Euro) erhöht werden soll. Im Gegensatz dazu wird in Philadelphia die Rückfahrt vom Stadion nach den Spielen kostenlos angeboten. Diese uneinheitliche Regelung und die teilweise exorbitanten Preise wurden von europäischen Fans besonders scharf kritisiert.

Zusätzlich geriet die FIFA durch einen internen Fehler in die Schlagzeilen: Kurz vor Turnierbeginn wurden versehentlich kostenlose Tickets im Wert von "0 US-Dollar" an etwa 60 Fans vergeben, weil es zu einem Problem im Bezahlvorgang kam. Der Weltverband bedauerte den Vorfall, bestätigte, dass die betroffenen Tickets reserviert bleiben, und forderte die Fans auf, den korrekten Betrag nachzuzahlen. Ein weiterer Skandal dreht sich um die offiziellen Zuschauerzahlen und die Darstellung der Stadionauslastung.

Nach dem ersten Spiel in Guadalajara zeigten Fernsehbilder auffällig leere Ränge, was weltweit Diskussionen über das tatsächliche Interesse an der WM entfachte. Die FIFA reagierte mit einer offiziellen Stellungnahme, in der sie eine Auslastung von 98,5 Prozent behauptete. Zur Erklärung führte der Verband an, dass die veröffentlichten Zahlen auf der Anzahl gescannter Tickets und der tatsächlich im Stadiongelände anwesenden Personen basierten, nicht jedoch auf einer visuellen Zählung der besetzten Sitzplätze während des Spiels.

Zudem wurde behauptet, dass sich viele Zuschauer mit gültigen Karten auf den Umläufen des Stadions aufgehalten hätten, anstatt auf ihren zugewiesenen Plätzen zu bleiben. Diese Erklärung stieß auf viel Unverständnis und wurde von vielen als kreative Ausrede bezeichnet, um den offensichtlichen Eindruck leerer Tribünen zu relativieren. Die FIFA betonte, eng mit Stadionbetreibern und Ticketing-Teams zusammenzuarbeiten, um die Richtigkeit der Zahlen zu gewährleisten. Insgesamt zeichnet sich die WM 2026 durch ein Spannungsfeld zwischen kommerziellen Interessen und den Erwartungen der Fans aus.

Während der Weltverband mit Rekordeinnahmen rechnet und die Infrastruktur der Gastgeberländer nutzt, wächst die Frustration unter den Anhängern aufgrund finanzieller Belastungen und mangelnder Transparenz. Die Debatte über die Zukunft des Fußballs als Massensport wird durch diese Entwicklungen neu entfacht. Trotz der sportlichen Highlights bleibt abzuwarten, ob die WM 2026 nachhaltig als Erfolg für den Fußball gewertet werden kann oder ob die anhaltende Kritik an der FIFA-Politik das Servent der Fans nachhaltig trüben wird





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