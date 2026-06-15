WM 2026: Tropensturm droht heftigen Überschwemmungen in Houston

Der nationale Wetterdienst hat eine Flutwarnung für weite Teile von Südosttexas herausgegeben. Vor allem am Mittwoch, wenn die Elfenbeinküste und die DR Kongo das nächste Spiel in Houston bestreiten, wird ein 'tropischer Regensturm' erwartet.

Während der WM 2026 in Houston drohen aufgrund eines Tropensturm s heftige Überschwemmungen . Eine Hochwasserwarnung hat vorübergehend zur Schließung des FIFA-Fanfests in der WM-Austragungsstadt Houston geführt.

Die Sicherheit der Fans, Mitarbeiter, Freiwilligen und Rettungskräfte hat für das Organisationskomitee weiterhin oberste Priorität. Das Fanfest in East Downtown, das Platz für 7500 Menschen bietet, musste wegen heftigen Regenfällen schon am Sonntag zweimal kurzzeitig geschlossen werden. Wann und ob es in den nächsten Tagen wieder geöffnet werden kann, ist unklar. Der nationale Wetterdienst hat bis Donnerstagmorgen eine Flutwarnung für weite Teile von Südosttexas herausgegeben.

Vor allem am Mittwoch, wenn die Elfenbeinküste und die DR Kongo das nächste Spiel in Houston bestreiten, wird ein 'tropischer Regensturm' erwartet, der 'Potenzial für lebensbedrohliche plötzliche Überschwemmungen' bietet. Insgesamt finden sieben Spiele in Houston statt, nach dem DFB-Team und zweimal Portugal sind in der Vorrunde am kommenden Wochenende auch die Elfenbeinküste und die DR Kongo an der Turnier teil





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WM 2026 Tropensturm Houston Überschwemmungen

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