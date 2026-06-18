WM 2026: Tschechien trifft auf Südafrika - Premieren-Duell in Group A

Im zweiten Spieltag der Gruppe A bei der WM 2026 kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Tschechien und Südafrika. Die Tschechen nach ihrer Auftaktniederlage gegen Südkorea unter Druck, Südafrika will nach dem Qualifikationserfolg selbstbewusst auftreten. Das Spiel findet im Atlanta-Stadion statt und wird um 18:00 Uhr deutscher Zeit live übertragen.

Für Tschechien und Südafrika steht der richtungsweisende 2. Spieltag in der Gruppe A bei der Fußball -Weltmeisterschaft 2026 an. Im spektakulären Atlanta-Stadion treffen die beiden Nationen aufeinander.

Für die tschechische Nationalmannschaft, die im ersten Gruppenspiel mit 1:2 gegen Südkorea unterlag, ist es das erste Duell mit Südafrika bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Koubek bewies in der Qualifikation absolute Nervenstärke. Über die europäischen Playoffs setzte sich das Team in dramatischen Elfmeterschießen gegen die Republik Irland und Dänemark durch. Angeführt von Star-Stürmer Patrik Schick und dem erfahrenen Mittelfeld-Motor Tomáš Souček wollen die Tschechen bei dieser Endrunde eine tragende Rolle spielen.

Die Bafana Bafana stürmt mit viel Selbstbewusstsein in dieses Match. Nach dem ersten Platz in der CAF-Qualifikationsgruppe C und dem Eröffnungsspiel gegen Mexiko müssen die Südafrikaner nun gegen die Europäer punkten. Im Fokus stehen dabei vor allem Angreifer Lyle Foster und der reaktionsschnelle Keeper Ronwen Williams. Das gigantische Atlanta-Stadion zählt mit einer Höhe von über 90 Metern zu den markantesten Arenen der WM.

Die Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und von Atlanta United (MLS) besticht durch ein verschließbares Dach sowie einen umlaufenden 360-Grad-Videoring. Über 70.000 Fans werden für eine atemberaubende Kulisse sorgen. Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Noch nie zuvor standen sich die beiden Nationen bei einer WM-Endrunde gegenüber.

Da es auch in der Historie kaum Pflichtspiel-Begegnungen gab, erwartet die Fans ein völlig offenes und unberechenbares Match, in dem Kleinigkeiten über den Einzug in die K.o. -Runde entscheiden werden. Fußballfans in Deutschland können sich auf eine angenehme Anstoßzeit freuen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel zur besten Sendezeit um 18:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Wer überträgt Tschechien - Südafrika heute live im TV und Stream?

Die Partie ist im Joyn-Livestream zu sehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beide Teams nach ihren jeweiligen Auftaktsiegen bzw. einer Niederlage unter Druck stehen. Während Tschechien den ersten Sieg in der Gruppe anstrebt, will Südafrika an die erfolgreiche Qualifikation anknüpfen und den nächsten Schritt Richtung K.o. -Runde machen.

Die taktischen Dispositionen der beiden Trainer werden ebenso entscheidend sein wie die individuelle Klasse der Offensivspieler auf beiden Seiten. Mit Schick und Foster stehen zwei talentierte Stürmer im Fokus, die das Spiel zugunsten ihrer Mannschaft entscheiden können.

Zudem wird die defensieve Stabilität, besonders im Mittelfeld um Souček und die südafrikanische Abwehr, eine Schlüsselrolle spielen. Die Partie verspricht also hochspannend zu werden, da beide Teams unterschiedliche Stärken mitbringen und die wenig direkte Vergangenheit keine klaren Favoriten zulässt





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