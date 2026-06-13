WM 2026: Unser Ranking der 48 Heimtrikots - Von Klassikern bis zu Designpannen

Ein umfassender Überblick über die Heimtrikots aller 48 Nationalmannschaften zur WM 2026, bewertet nach Farbwahl, Design und Originialität.

Die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft 2026 wird nicht nur durch die Erhöhung der teilnehmenden Mannschaften von 32 auf 48 für Aufsehen sorgen, sondern auch durch die Vielzahl an neuen Heimtrikots , die jedes Team präsentieren wird.

In einem ausführlichen Ranking haben wir alle 48 Heimtrikots unter die Lupe genommen und bewertet, wie gut sie die nationalen Farben, kulturelle Identität und moderne Designtrends miteinander verbinden. Dabei stellte sich heraus, dass die Palette von ikonischen Klassikern über mutige, experimentelle Entwürfe bis hin zu eher schlichten Standardshirts reicht - und dass nicht jedes Trikot gleichermaßen überzeugt. Einige Beispiele verdeutlichen die große Bandbreite.

Das jordanische Heimtrikot, das von Kelme geliefert wird, weicht durch einen anderen Hersteller-Look von vielen Top-Nationen ab, wirkt jedoch noch unausgereift und eher wie ein Trainingsshirt denn wie ein echtes WM-Highlight. Ähnlich ist das Trikot von Kap Verde zwar mit einer schönen Hintergrundgeschichte versehen, erscheint jedoch farblich blass und vermittelt weder das Urlaubs‑ noch das Insel‑Feeling, das man mit dem Land verbinden würde.

Tunesien, ausgestattet mit Kappa, setzt zwar auf interessante Schnitte, bleibt jedoch wegen seiner dominierenden Rot‑ und Blau‑Töne zu unauffällig, während das haitianische Heimtrikot von Saeta trotz lokaler Produktion an hochwertiger Ausführung fehlt und billig wirkt, fast wie eine günstige Kopie eines Originals. Auch die traditionellen Fußballgrößen fallen nicht immer durch die Decke. Das tschechische Trikot ist sauber und tragbar, aber wenig auffällig - ein Pflichtshirt, das angesichts der Gastgeberrolle doch mehr Wow-Effekt haben sollte.

Katar präsentiert ein glattes Design, das zwar farblich stark ist, aber an Persönlichkeit und visuellem Punch mangelt. Die Schweiz kombiniert ihr Nationalflaggenmotiv elegant, wirkt jedoch seit 2008 unverändert und lässt innovative Akzente vermissen. Österreichs rot‑weißes Heimtrikot wirkt solide, aber austauschbar, während Rumänien mit Reebok ein leicht retro‑inspiriertes Modell präsentiert, das jedoch zu wenig kreative Highlights bietet. Andere Nationen wie Ungarn, Griechenland, Südafrika oder Bosnien zeigen ebenfalls funktionale, aber wenig erinnerungswürdige Designs, die eher als Sammlerstücke denn als modische Statements gelten.

Nicht alle Trikots jedoch verlieren vollständig an Anklang. Das heimische Trikot von Japan enttäuscht zwar im Vergleich zum farbenfrohen Auswärtstrikot, während Kanada mit einem frischen Blau einen eigenständigen Akzent setzt, auch wenn der Gesamteindruck leicht billig wirkt. Mexiko nutzt die klassische Kombination von Gelb und Blau in einem kontrollierten, aber freundlichen Design, das jedoch an Dynamik fehlt.

Die Vielfalt der Entwürfe zeigt, dass reine Farbe allein nicht ausreicht - es muss ein Gleichgewicht zwischen Tradition, Innovation und visueller Kraft gefunden werden, um im Trikot‑Ranking ganz oben zu landen





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